力挺陳時中 蔡英文：首都守住國家會更安全

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（中央社記者蕭博文台北18日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天晚間於北投區、士林區連辦2場開講活動，黨主席、總統蔡英文連2場登台力挺，表示首都守住了，國家會更安全，呼籲大家支持陳時中。

陳時中今晚首場開講活動於北投區七星公園登場，經濟部長王美花、衛生福利部長薛瑞元、嘉義縣長翁章梁輪番登台助講；薛瑞元說，國民黨選舉的唯一主軸就是透過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）普篩、疫苗等議題挑動仇恨值。

薛瑞元表示，陳時中當時擋下普篩，擋了多少人財路，有幾個偏綠營的名嘴現在變成攻擊陳時中最厲害的鐵衛，就是跟這個有關；曾有掮客找上中央流行疫情指揮中心賣COVID-19疫苗被擋，這些人財路被擋懷恨在心，仇恨值又往上疊。

薛瑞元還說，疫情剛開始時，專家認為病毒對長者風險大，安排老人先打，因此讓年輕人一等再等、承受心理壓力而不滿；這部分他要代替政府向年輕人道歉，但這是不得已的選擇，也因此讓死亡比例降到最低。

陳時中致詞時則表示，指揮中心今天公布COVID-19疫苗保護效益分析，證明高端疫苗效果非常好，大家對國產疫苗應該充滿信心與希望，不斷污衊打擊信心的言論真的可以停了。

陳時中說，選戰對手不好好選，常說些奇奇怪怪的政策，從矽谷經驗變成矽谷精神，說要辭立委還拖了好幾天，以後市政交給這種人，怎麼會做好。

陳時中還表示，有朋友告訴他，對手一開始打擊信任，但辯論會之後開始做人格抹殺戰，抹黑似乎不見效最後改採潑糞戰，希望大家用選票匡正選風，證明大家是有氣質的台北市民。

蔡英文則說，她登上經濟學人（The Economist）封面是因為台灣很重要，世界都在看台灣這一局，全世界都在看台灣人在中共20大之後的第一次選舉，做了什麼決定、表達什麼決心，拜託大家讓世界看見台灣人守護國家路線、守護民主自由的決心。

蔡英文還表示，她很在意台北市長人選，在台灣所有公職裡面，總統之後就是台北市長，因為台北是首都，關切到國家大政，首都守住了國家會更安全；3個候選人中，只有陳時中提到要做好民防，而民防做好對國家安全鞏固很重要，身為總統對於重視民防的市長百分百支持。

陳時中今晚第2場開講活動則於士林區承德公園舉行，陳時中細數都市更新、全齡照護、交通改善等政見，並表示未來擔任民防指揮官，將充實人力、資料庫，更重要的是提升假訊息辨別能力，配合中央把民防戰力充實好，有好的國防就能讓戰爭可能性降到最低。

蔡英文致詞時表示，2023年是很重要、關鍵的一年，全球局勢會非常複雜，需要的是能夠沉穩帶領大家一起度過的政府團隊，包括中央和地方政府，中央政府至少到2024年還是跟著她，地方政府就交給陳時中吧。

蔡英文最後喊出3個千萬，呼籲大家千萬要投票、千萬要拉票，18歲公民權公投衝出千萬票，希望這次選舉讓台灣有新的中央地方合作典範，改變台北，讓台北大進步。（編輯：陳政偉）1111118