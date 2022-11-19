陳時中競總：購房資訊公開透明 勿標題殺人

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（中央社記者蕭博文台北19日電）針對陳時中選前急售高雄豪宅報導，民進黨台北市長候選人陳時中競總今天表示，陳時中財產申報公開透明、一切坦蕩蕩，房產尚未售出，也絕無炒房，籲媒體勿標題殺人。

上報昨天深夜報導，陳時中悄悄急售名下位於高雄市的「國硯大廈」頂級住宅，擺放約9年的毛胚屋轉手求售開價新台幣4580萬元，當地房仲估計獲利可望上看千萬 元。

陳時中競選總部今天表示，陳時中一直以來都依規定進行財產申報，相關財產資訊公開透明；此宅原是為了退休後的規劃才貸款購屋，但未預料到後來又出任官職續留台北，因此未積極買賣處分，多年來尚未售出。

陳時中競總表示，陳時中持有房屋期間長達近10年，並非短期間內購入又賣出，因此絕非炒房；如果是炒房，怎麼會一放10年。

陳時中競總說，報導以聳動標題誤導讀者，陳時中財產申報資料公開透明、一切坦蕩蕩，反觀根據2018年8月16日的媒體報導，國民黨台北市長候選人蔣萬安大姐賣房大賺9000萬元，才是真豪宅、真炒房，呼籲應一視同仁檢視其他候選人房產，媒體報導應求公允，才不致淪為選舉打手。（編輯：方沛清）1111119