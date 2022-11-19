林佳龍：球是圓的 最後開票才會知道成敗結果

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天說，因為對手侯友宜「吃碗內看碗外」，所以有人發起「拒投侯友宜」；現在全力最後衝刺，球是圓的，只有最後開票才會知道成敗與結果。

立法院長游錫堃以及市議員候選人，上午陪同林佳龍在板橋區以車隊掃街拜票，把握選舉投票前的黃金週時間，沿路向選民揮手懇托致意，爭取支持。

游錫堃接受聯訪表示，新北是他的第二故鄉，民國61年就在板橋上班。2014年他參選新北市長時，也提出許多政見，但至今似乎沒有看見新北市進步；林佳龍以往行政院、台中市與美國留學的經驗，有助於對新北市「蛋白區」的發展，可以變成「雙蛋黃」脫胎換骨，過更好的生活。

林佳龍接受聯訪時表示，侯友宜想要選總統是國人都知道的事情，利用新北市長選舉造勢，對新北市民不公平，且侯友宜已經在新北市12年，現在又要落跑選總統，中間只有半年時間施政，讓選新北市長只是權力接替的踏板。

他說，尤其，近期新北市各項評比的城市競爭力走下坡，甚至六都吊車尾，如果市民又讓侯友宜連任，沒有當選的正當性。所以，有人訴求拒絕「半年市長」，訴求「拒投侯友宜」；且侯友宜「吃碗內看碗外」，1個人佔2個位置一定會讓市政空轉。

記者詢問，為何在競選影片中的台詞會講到，「我不一定會贏，但會照顧新北市民」。林佳龍表示，新北市長選舉對民進黨是艱困選戰，他接受總統蔡英文的徵召承擔起責任，過程黨內非常團結也感動許多人，將最後衝刺全力以赴，爭取最好開票結果。

林佳龍表示，行政不要冷酷無情，官僚專制與行政獨裁，競選宣傳短片講出民眾的心聲受歡迎，短短不到1天將近10萬人觀賞，轉傳上千人分享。8年前的經驗可見到，投票率高低是選舉成敗關鍵，希望大家出來投票，不要有以往游錫堃選輸2萬4000票遺憾。球是圓的，只有最後開票才會知道勝敗與成果。

林佳龍說，以往游錫堃提出老舊危樓都更重建，1坪換1坪的政見，希望由他當選落實實現，他會接棒以往民進黨參選新北市長的前3人政見，希望給他機會拚一任4年，把前3屆沒有做到的事情追趕實現。（編輯：方沛清）1111119