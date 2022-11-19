遭爆選前急售高雄豪宅 陳時中：沒炒房、真抹黑

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（中央社記者蕭博文台北19日電）媒體報導，民進黨台北市長候選人陳時中選前急售高雄豪宅，陳時中今天說，房子沒有賣出，而且從買預售屋到現在將近11年，沒有人這樣炒房的，講他炒房真的是抹黑。

上報昨天深夜報導，陳時中選前悄悄急售名下位於高雄市的「國硯大廈」頂級住宅，擺放約9年的毛胚屋轉手求售開價新台幣4580萬元，當地房仲估計獲利可望上看千萬元。

陳時中今天上午出席陳時中海內外學術界後援會誓師大會，會前接受聯訪時表示，當初買房是因為其他計畫，後來決定不去高雄就想把房子售出；高雄以前房子也不好賣，就這樣放著，從預售屋到現在大概11年，沒有這樣子炒房的，講炒房真的是抹黑。

陳時中說，房子沒有賣出，大概民國105年左右認為去高雄可能性不大，就委託親友或仲介賣房，並非這段時間刻意拿出來賣。

媒體追問，國民黨質疑他將非自用住宅申報為自用住宅；陳時中表示，一般來講會選擇價高的當作自用住宅，相信有申報的人都知道這樣的原則。

媒體還問到，衛生福利部長薛瑞元昨天指陳時中被批評是因為擋人財路；陳時中對此表示，當時有些採購疫苗是不合程序的，有些人也許因為這樣而不滿，但一切都是依法行事。

陳時中還說，關於疫苗採購合約保密，世界衛生組織（WHO）正在協商，希望未來的保密範圍能縮小，可見原來全世界的合約都是保密的，沒保密都是違規，「未來我們也希望保密範圍變小一點，讓我們可以儘早把相關合約公布出來」。

媒體也問到，外傳國民黨基層群組呼籲不要投18歲公民權公投。

陳時中對此表示，不知道訊息是否屬實，但這不是黨派問題，18歲的人已經相當成熟，及早投票對社會的責任感就會變大，越多人對國家、社會有責任感，社會一定進步越快，支持18歲公民權是希望支持台灣民主更進步，希望大家一起來玩真的。（編輯：方沛清）1111119