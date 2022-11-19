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侯友宜推競選短片 訴求堅定正向力量打贏選戰

2022/11/19 13:02
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）中國國民黨新北市長候選人侯友宜選舉辦公室，今天公布3支30秒的選舉短片，描述推動塭仔圳、公共托育，及4年政績成果，並強調以現有基礎，只要有好的政策就會有好的未來。

侯友宜選辦發布3支競選短片，侯友宜都沒有在影片中入鏡。選辦發言人王敏旭說，訴求以實際政績說服選民，將持續以堅定正向力量，打贏這場選戰。

選辦透過新聞稿表示，3支影片分別為「做事篇」「好好篇」「豐厚篇」，提到新泰塭仔圳開發、以及市府重視的公托、托老，真誠照顧老小。

在描述開發塭仔圳的「做事篇」影片中，侯友宜用旁白表示，「有時候你必須要得罪人，我現在在做事，不可能不得罪人」。表達以往50年無法推動的塭仔圳，並以空拍的視角展現成果。

其餘影片則訴求，新北公托、特色市場、托老中心場域的真實狀況，讓年輕人到新北，結婚生子後可真正的減輕負擔。侯友宜在影片中透過旁白強調，只要有好的政策作基礎，未來的新北市就能在好的基礎上持續發展，發展為北台灣中心，成為國際大城市。（編輯：方沛清）1111119

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