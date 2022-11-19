學術界挺陳時中 蔡總統：一定不會讓大家失望

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（中央社記者蕭博文台北19日電）民進黨台北市長候選人陳時中海內外學術界後援會今天舉行誓師大會，身兼民進黨主席的總統蔡英文出席，感謝學界支持，並表示她對陳時中有信心，一定不會讓大家失望。

由慈濟大學創校校長李明亮、中央研究院院士廖運範號召發起的「支持陳時中海內外學術界連署」，總連署人數突破千人，今天刊登頭版半版廣告表達支持，並在台北國際會議中心舉辦誓師大會。

台大機械系終身特聘教授陳炳煇致詞時說，現在中國的認知作戰就像病毒無所不在，要避免中國可能的入侵就不能有破口，所以首都市長一定要與中央同心協力建設台灣。

陳炳煇說，台灣防疫成績應該可以打90幾分，但藍白陣營只因沒有100分，就天天罵陳時中，台灣人是厚道的，請還給陳時中一個公道。

廖運範則表示，這是一場全球注目的地方選舉，也是台灣人民展現意志的時候，從俄烏戰爭可以看出首都市長的重要性，台灣首都的市長也必須選出一個抗中挺台的適當人選。

陳時中感謝學者願意站出來支持，在選戰最後1週給他帶來強心針，並細數過去3年防疫心路歷程，表示最後因為疫苗足夠、醫療跟得上、居家照護做得夠好、醫院可以正常運作、防疫團隊非常成熟，才決定參選。

陳時中說，他從來沒有說台北市是0分，但確實施政滿意度是最後1名，台北有優秀公務人員、資源與預算，和中央合作一定可以更棒；他參選是想讓台北更好，也有信心可以做得比其他候選人更好。

陳時中強調，他要把台北帶向國際，要讓世界得到正確的訊息，台灣人對於自由、民主、主權的堅持，並保證當市長後一定要讓政策照顧更多人，恢復台北的光榮。

蔡總統致詞時則表示，她和大家一樣來自學界，陳時中來自醫界，但共同使命都是讓國家安全、社會進步，更要為下一世代奠定穩健基礎；今年選舉絕對不只是一場地方選舉，全世界都在看台灣人民的決定與對民主自由的決心。

蔡總統說，身為總統，堅守主權、守護國家安全是她的責任，但需要地方首長一起做，民防強國防就會更強，陳時中是唯一清楚規劃且能落實執行的指揮官，這就是大家要的台北市長。

蔡總統還說，身為總統還有一個責任就是要拓展外交，陳時中要成立國際事務局，全力推動城市外交，這就是大家要的台北市長。

蔡總統最後表示，海內外學者的連署在短短10天就突破1000人，現場更有200多人站出來相挺，感謝大家的支持，她對陳時中有信心，陳時中一定不會讓大家失望；中央會繼續努力，給世界更好的台灣，讓陳時中在地方認真打拚，給台灣更好的台北。（編輯：方沛清）1111119