18歲公民權複決被指打假球 蔣萬安競辦：片面訊息

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北19日電）台北市議員許淑華、黃郁芬指出，由民眾提供LINE群組截圖，內容提到蔣萬安團隊疑支持不領18歲公民權修憲複決案的票。國民黨市長候選人蔣萬安競辦今天表示，片面訊息。

九合一大選併18歲公民權修憲複決26日投票。無黨籍台北市議員黃郁芬透過臉書（Facebook）發文指出，有民眾在國民黨的LINE群組發現，國民黨似乎在打假球，鏡頭前支持，檯面下在國民黨的群組，呼籲大家不要領公投票或投反對票，從民眾提供的群組對話截圖，支持不領票的有蔣萬安競選總部的發言人李德維。

民進黨台北市議員許淑華也透過臉書發文指出，李德維不是個案，國民黨一直反對年輕人投票，雖然外界知道國民黨推18歲公民權是在打假球，截圖只是撕下國民黨假面具。

許淑華表示，國民黨利用反對18歲公民權方式，妄想可壓低無黨籍台北市長候選人黃珊珊及民進黨候選人陳時中的選票，呼籲26日一定要投票。

蔣萬安競選團隊發言人鄭世維指出，立法委員李德維在立法院是支持18歲公民權，LINE群組上面的朋友對此是支持還是反對，李德維都尊重。

鄭世維說，蔣萬安支持18歲公民權，且選舉過程中也會呼籲國民黨籍議員候選人及青年團支持，但以片面訊息，一竿子打翻一船人，「太過了啦」，像之前公投時，民進黨內部對萊豬議題也有不同看法，民主自由的可貴就是行使公民權、互相尊重。（編輯：張銘坤）1111119