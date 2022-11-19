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民進黨20日台北辦遊行 市府路等處交通管制

2022/11/19 16:52
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（中央社記者劉建邦台北19日電）民進黨20日將在台北市舉辦遊行。台北市警察局今天表示，包含北平東路、市府路等集會地點和遊行路線，將從20日上午進行交通管制，呼籲駕駛人注意。

台北市交通警察大隊發布新聞資料指出，「政策宣講及車隊遊行（疼惜台北、為愛而走）」集會遊行活動20日將在中正區、大安區及信義區舉辦，針對集會地點、遊行路線實施交通管制措施，交通管制時間從上午7時起。

警方表示，為維護活動交通秩序與安全，集會地點及遊行沿線將執行交通管制，20日整天管制市府路（松高路至松壽路）全線車道。

警方指出，20日上午7時至下午5時，管制北平東路（林森北路至杭州北路）、杭州北路（北平東路至忠孝東路）、紹興北街（北平東路至忠孝東路）的全線車道；遊行沿線路段，實施階段性彈性交通管制。

警方表示，集會地點包含北平東路（林森北路至杭州北路）、杭州北路（北平東路至忠孝東路）、紹興北街（北平東路至忠孝東路），市府路（松高路至松壽路）。

警方指出，將視遊行路線現場狀況，彈性調整交通管制範圍及時間，遊行隊伍預計20日下午2時，從忠孝東路與紹興北街口出發，左轉忠孝東路，右轉逸仙路，左轉松高路口，右轉市府路集會後解散。

警方表示，建議用路人提前避開管制路段，遊行隊伍經過路段，車道將縮減或管制，沿線公車在活動期間暫停服務，民眾可至台北市公共運輸處網站查詢公車改道訊息。（編輯：張銘坤）1111119

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