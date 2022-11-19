18歲公民權 侯友宜林佳龍都表態支持

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（中央社記者高華謙新北19日電）外傳藍營疑私下在LINE群組呼籲不領18歲公民權修憲複決案的票。國民黨新北市長候選人侯友宜今天說他第一時間就表態挺18歲公民權；民進黨籍候選人林佳龍質疑藍營出奧步，呼籲捍衛這次公投。

九合一大選併18歲公民權修憲複決26日投票。無黨籍台北市議員黃郁芬透過社群網站臉書（Facebook）發文指出，有民眾在國民黨LINE群組發現，呼籲大家不要領公投票或投反對票的訊息，從民眾提供的群組對話截圖，支持不領票的有蔣萬安競選總部的發言人李德維。

侯友宜今天下午到新店拜票前被問及對此事看法時說，他第一時間就非常支持18歲公民權，還派出選舉辦公室政治實習生在街頭宣講，因為這是世界潮流趨勢，讓18歲公民能積極參與公共事務，是傾聽年輕人聲音的一種方式，「我支持18歲公民權」。

林佳龍下午到鶯歌區出席「新北大翻新」選前大造勢音樂會前受訪時說，18歲公民權修憲複決是台灣成為進步民主國家重要指標，「全世界都在看」；鄭運鵬等人在立法院推動法案時，國民黨知道民意支持，「所以打不贏就跟進」。

林佳龍說，藍營反公投已有前科，呼籲年輕人站出來捍衛這次公投，國民黨用奧步企圖破壞修憲複決，大家一定要衝高投票率，讓18歲公民權入憲。（編輯：張銘坤）1111119