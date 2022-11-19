侯友宜挺蔣根煌連任議長 盼再一起並肩作戰

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（中央社記者高華謙新北19日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天說，新北市議長蔣根煌盡很大心力，讓新北市建設突飛猛進，期待蔣根煌連任新北市議員，並再次擔任新北市議會龍頭，「讓他跟我們並肩作戰」。

侯友宜今天到新店拜票前接受媒體聯訪時談及是否希望議長蔣根煌連任時說，蔣根煌是對新北大小事全力投入的好議長，尤其這4年為新北市盡很大心力，因此他期待蔣根煌再次連任議員，並擔任新北市議會龍頭，繼續並肩作戰。

媒體詢問，這次有不少無黨籍議員參選人，恐怕會牽動議會席次變化，是否會跟無黨籍談合作？侯友宜說，不管是哪個黨籍，只要大家有志一同，都能團結、齊心齊力為新北市付出。

另外，民進黨新北市長候選人林佳龍質疑，侯友宜在競選廣告中談到「只要有好的政策，未來誰在當市長也好」是不負責任。

侯友宜說，他4年前當市長就規劃2030年願景，從都市更新、交通軌道建設到建構6大產業布局，所有工作都是一棒接一棒，延續性工作也要隨時代環境努力改進、創新，他已把所有點、線與面建構好，會努力讓新北市帶著北台灣啟航，帶領大家變更好。（編輯：張銘坤）1111119