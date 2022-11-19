林佳龍競辦指擋敬老卡納台鐵 新北：中央要扣補助

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（中央社記者高華謙新北19日電）民進黨新北市長候選人林佳龍競辦今天公布公文，指林佳龍在交通部長任內推動敬老愛心卡可搭火車，但新北市府阻擋還限制使用上限；市府社會局說，是中央祭出扣補助款的「緊箍咒」。

林佳龍競選辦公室今天發布新聞稿表示，針對侯友宜陣營指林佳龍當交通部長時，未推動敬老愛心卡可搭火車，也未支持把台鐵納入雙北1280月票方案，提出當時公文回應。

林佳龍競辦說，交通部今年3月22日邀各縣市政府針對社福卡點數乘搭台鐵一事開會，新北市政府4月15日回覆稱，目前沒有將敬老卡與愛心卡點數擴至台鐵使用的打算。

林佳龍競辦表示，今年8月，交通部再次詢問新北市敬老卡、愛心卡點數搭乘台鐵參與意願時，新北市說如果可免扣減一般性補助款額度，原則同意配合；新北市政府9月20日再次發函表示，原則同意配合，但只同意每次乘車補助點數上限為30點。

林佳龍競辦說，新北市政府未積極推動擴大敬老愛心卡的使用範圍，也不應限制單趟使用上限；林佳龍在交通部長任內，主動推動敬老愛心卡可搭乘台鐵，參選新北市長後，更主張敬老愛心卡點數應讓民眾自由坐火車與計程車等。

新北市政府社會局表示，每趟次補助30點，已非常務實考量長輩搭乘的實際需求，以汐止到板橋而言，長輩搭火車因享有半票優惠，只要17元（點），30點綽綽有餘。

社會局長張錦麗表示，有關敬老卡擴大搭乘火車，市府考量整體財政預算，不能債留子孫，加上行政院主計總處來函，如果當年度調升社福預算項目，超過現行法定給付或補助標準，將扣除等額補助款，

張錦麗說，關鍵就在於中央祭出這項「扣款緊箍咒」，因此市府8月25日就已函覆交通部台鐵局，請先與主計總處溝通協調，確認各級政府配合中央政策辦理社福卡點數擴大到台鐵使用，得免予扣減一般性補助款額度，則新北市府原則同意配合；且老人福利不應只是從單一面向加碼，而是要有整體性的思維和對策。

另外，在台鐵納入雙北1280月票方案方面，林佳龍競辦表示，新北市府2019年5月28日發文提出需求，交通部台鐵局6月5日回覆指出，考量雙北定期票措施由雙北主政推動，建議由雙北邀相關單位協調評估可行性，包括優惠金額、所需經費及分攤比例等，提初步方案後，台鐵局再研議協助事項。（編輯：張銘坤）1111119