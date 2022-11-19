新北桃園聯合造勢 蘇貞昌力推林佳龍鄭運鵬雙贏

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行政院長蘇貞昌（前左3）19日為民進黨新北市長候選人林佳龍（左2）、桃園市長候選人鄭運鵬（右3）站台，時表示，林佳龍與鄭運鵬2人一定能合作無間，帶領新北與桃園共同生活圈一起發展，籲請選民全力支持。中央社記者高華謙攝 111年11月19日

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（中央社記者高華謙新北19日電）行政院長蘇貞昌今天為民進黨新北市長候選人林佳龍與桃園市長候選人鄭運鵬站台時說，2人分別在交通部長與立委任內有多項貢獻，一定能合作無間，讓新北與桃園共同生活圈一起發展。

林佳龍今天與蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及鄭運鵬一起到位在桃園新北交界的新北市鶯歌區出席「新北大翻新造勢音樂會」，進行聯合造勢。

蘇貞昌上台時，先率林佳龍、鄭運鵬、鄭文燦及所有競選團隊向鄉親鞠躬致謝，他說，鶯歌和桃園相連，交通規劃要做好，包括鳳鳴站納入桃園鐵路地下化規劃，與鳳鳴臨時車站等建設，鄭文燦、時任交通部長林佳龍、立法委員蘇巧慧等人都有功勞；鄭運鵬擔任立委也協助通過預算，希望鄉親一起投票支持。

蘇貞昌說，談到交通便利，停車場也很重要，全國編200億蓋停車場，新北市拿到40億，共有23個停車場，但有6個到現在都沒發包，侯友宜說得很厲害、還想選總統，怎麼不快發包？林佳龍有交通部長經驗，如果侯友宜發包不出去，乾脆林佳龍來做。

鄭文燦表示，桃園八德與新北鶯歌相鄰，因為桃園防疫及疫苗注射措施完善，許多新北市民特別來到桃園打疫苗、領防疫包；未來北北基桃會共同推動1200元首都通月票，敬老愛心卡也可以刷。

鄭文燦說，過去許多桃園市軌道建設，有鄭運鵬在立法院努力爭取，時任交通部長林佳龍也積極推動，未來這些軌道建設不只造福桃園，也會造福新北市民，且林佳龍與鄭運鵬沒有本位主義，絕對可合作無間。

鄭運鵬說，很明顯可以感受到這幾年桃園把市民照顧得比較好，因此很多家住鶯歌的市民到桃園來打疫苗、受桃園市政府照顧，希望新北市民不是二等公民、新北市民值得跟桃園市民一樣得到很好的照顧，呼籲選民11月26日選出好市長，一起照顧兩個城市的市民。

林佳龍最後致詞時說，在交通部長任內他就努力推動首都圈區域聯合治理，未來當選新北市長，也會努力讓新北成為桶箍，一起運用國土計畫聯手發展，這絕對不是好好做事、依法辦理的人能達成的事情；針對新北和桃園的合作，會從交通建設、水域治理、產業發展和觀光旅遊等4大領域著手，尤其土樹三鶯可以和鄰近的北桃園串連，進行跨域聯合治理。

林佳龍說，面對這場選戰，他不一定會贏，但人民一定要贏；2014年的市長選舉，游錫堃在極度不被看好的狀況下，力圖逆轉勝，最終選舉結果僅差2.4萬票，也希望大家「疼惜游錫堃，票投林佳龍」，他一定會努力為所有被打壓的市民爭一口氣。（編輯：張銘坤）1111119