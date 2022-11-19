游錫堃為林佳龍助選 籲光榮贏回新北不重演遺憾

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立法院長游錫堃（前）19日晚間現身為民進黨新北市長候選人林佳龍站台造勢，強調這次選舉意義不僅是地方政府選舉，也在彰顯保衛台灣的決心，呼籲選民集中選票、全力支持林佳龍。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月19日

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）立法院長游錫堃今晚推薦民進黨新北市長候選人林佳龍是優秀人選，希望支持林佳龍當選、光榮贏回新北，不要讓8年前輸了2萬4000票的遺憾重演。

民進黨新北市長候選人林佳龍造勢晚會今晚在土城綜合運動中心舉行，也播放立法院長游錫堃競選新北市長時候的競選影片，並呼籲這次市長選舉要「光榮的贏回來」。

游錫堃站台致詞時，以俄烏戰爭舉例，此戰爭在於自助人助就能讓烏克蘭步步收回失地，也是讓中共不能侵略台灣的啟示，要打消中國國家主席習近平攻打台灣的念頭，如此台灣才會和平。

游錫堃探討這次選舉的意義，在於透過各種戰爭例子，提升台灣人自我防衛意志，拒絕被侵略的聲音要大聲說出來。

他說，這次選舉不僅是地方政府的選舉，也會影響中央的執政權，也不能夠隨便投票，要支持台灣主體性的政黨的候選人，這是「上兵伐謀」，以打消習近平計畫，彰顯台灣人保衛台灣的策略，讓主張台灣國家正常化的候選人當選。

游錫堃表示，8年前選新北市長，輸了2萬4000票，差一點選上，希望不要重演遺憾的事情，他推薦林佳龍學經歷豐富，足以擔任市長。

林佳龍表示，希望市民全力支持，讓他當選、實踐游錫堃當年選新北市長的政見，讓新北大翻新，也還給游錫堃一個公道，不要重演當年的遺憾。

林佳龍致詞時表示，立法院長游錫堃與他亦師亦友，也是游錫堃的「水牛學校」畢業。院長將會以「水牛精神」連續3天陪同他在新北市掃街拜票，大家要對選舉要有信心，將會倒贏當年游錫堃選新北市長時所輸的選票。

林佳龍表示，新北市民眾欠游錫堃兩個人情，一個是雪山隧道的打通，解決北宜高速公路交通，一個是員山子分洪道興建，解決基隆河水患。

林佳龍也陳述他的都市規劃政見，以及交通建設的願景。他說，市長侯友宜已經無心於新北市政，是「韓國瑜2.0」，不須浪費選票。當年如果游錫堃當選市長，現在情況一定不同，他如當選，就會實現當年游錫堃的都市更新「一坪換一坪」的政見。 （編輯：陳政偉）1111119

民進黨新北市長候選人林佳龍（右2）19日晚間在造勢活動中籲請市民朋友全力支持，讓他當選，實踐立法院長游錫堃當年參選新北的政見，助新北大翻新。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月19日

立法院長游錫堃（前左）19日晚間在選舉造勢活動中表示，8年前選新北市長，輸了2萬4000票，差一點選上，希望不要重演遺憾，他推薦民進黨候選人林佳龍（右），其學經歷豐富，足以擔任市長。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月19日