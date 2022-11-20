藍遭疑複決案打假球 陳時中：國民黨很多機會可宣揚

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）國民黨遭質疑18歲公民權修憲複決案打假球。民進黨台北市長候選人陳時中說，此案在立法院獲大家共識才成立，但國民黨無妨再多用一點力量，有很多機會可以宣揚。

九合一大選併18歲公民權修憲複決26日投票，無黨籍台北市議員黃郁芬發現，國民黨LINE群組內呼籲不要領公投票或投反對票，國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總部發言人李德維也支持不領票，質疑國民黨推18歲公民權是在打假球。

陳時中今天上午到湖光市場掃街前接受媒體聯訪表示，他昨天與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農一同到捷運站口呼籲支持，總統蔡英文也不斷在廟口開講等各種場合盡量宣揚，國民黨其實有很多機會做同樣的事。

陳時中指出，18歲公民權的議題非常重要，不僅是因為18歲的年輕人已經成熟，這也是國際潮流，且有投票權、能決定國家未來的人越多，有責任監督政府的人也越多，這樣民主政治就會昇華進步。

陳時中說，蔡總統2020年獲得817萬張選票，數量已經很高了，但18歲公民權複決案通過需要965萬張同意票，所以才不斷呼籲一定要出來投票，複決案才能順利通過。

陳時中強調，此案是大家在立法院有共識才能成立，但國民黨其實有很多好機會跟大家宣揚，無妨再多一點力量，不然完全不講也不對。（編輯：陳仁華）1111120