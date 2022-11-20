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與黃珊珊先後赴內湖拜票 陳時中：盡量爭取支持

2022/11/20 10:38（11/20 10:56 更新）
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民進黨台北市長候選人陳時中（前中）20日在湖光市場掃街拜票，支持的民眾在旁高喊「凍蒜」。中央社記者鄭傑文攝　111年11月20日
民進黨台北市長候選人陳時中（前中）20日在湖光市場掃街拜票，支持的民眾在旁高喊「凍蒜」。中央社記者鄭傑文攝　111年11月20日
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）選戰進入倒數1週，民進黨台北市長候選人陳時中今天與無黨籍對手黃珊珊先後到內湖拜票。對於外界認為是搶攻黃珊珊地盤，陳時中說，不應把市民當成地盤，他盡量爭取市民支持。

陳時中上午先到內湖區湖光市場掃街，再到內湖區東湖市場拜票。無黨籍台北市長候選人黃珊珊先走訪內湖區737市場，接著走訪湖光市場。

陳時中在湖光市場接受媒體聯訪時表示，選戰進入最後1週，大家都會盡量爭取市民支持，他的聲勢越來越好，也是持續一步一腳印。

媒體詢問，陳時中被認為是來搶攻黃珊珊的地盤。對此，陳時中說，不應把市民當成地盤，而是尊重每一個人。他是來與大家搏感情，並用政見獲取認同。

陳時中一開始掃街時，遇到1名女子抗議。陳時中並未與這名女子直接接觸或回應，他保持笑容，在北市議員候選人及支持者簇擁下從旁邊走過。（編輯：戴光育）1111120

選舉投票日倒數，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）20日上午前往內湖737巷的傳統市場拜票，懇請民眾支持。中央社記者王飛華攝　111年11月20日
選舉投票日倒數，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）20日上午前往內湖737巷的傳統市場拜票，懇請民眾支持。中央社記者王飛華攝　111年11月20日
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