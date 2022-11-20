藍綠攻港湖區 黃珊珊：應該是對手認為這區最弱

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）選前超級黃金週，藍、綠台北市長候選人近來積極搶攻港湖區拜票。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，應該是對手認為港湖區這裡基礎最弱，選民心中自有定見。

黃珊珊上午接連走訪737市場和湖光市場，期間媒體聯訪詢問民進黨台北市長候選人陳時中上午也到湖光市場掃街，是否搶攻選票？黃珊珊表示，台北市本來就是個多元的地方，自己的服務處在此扎根24年；許多攤商是看著民眾黨台北市議員候選人陳宥丞長大的。

黃珊珊認為，自己與陳宥丞兩人可能比陳時中熟悉港湖區很多，但每個人都有自己的朋友，開心選舉、快樂投票，不用每天比來比去，選民心中自有定見。

媒體問，如何看國民黨台北市長候選人蔣萬安和陳時中在選前黃金週頻頻走訪港湖區，以及最後衝刺期的競選策略為何？黃珊珊表示，顯然對手應該認為港湖區是最弱區吧，並說目前「就是每一天做好自己該做的事」。

由於民眾黨前中央委員張益贍昨天在臉書發文說，民進黨在2014選舉禮讓台北市長柯文哲，是真正推倒藍綠高牆者，並呼籲大家票投陳時中，媒體詢問相關看法？

黃珊珊表示，偉大的台北市民不是藍的也不是綠的，每個人都是做自己的主人，自己不需要認同或不認同，張益贍有他的表達自由，大家的意見都互相尊重，不需要去貼別人標籤，認為張益贍自己的意見自己負責。（編輯：李亨山）1111120