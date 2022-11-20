遊行出發隊伍綿延 陳時中：帶著愛與包容齊步走

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民進黨台北市長候選人陳時中（前左2）20日在台北出席「疼惜台北，為愛而走」大遊行，參與民眾擠爆集合地點，營造大團結氣勢。中央社記者王飛華攝 111年11月20日

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天下午舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，參與民眾擠爆集合地點。陳時中在出發前呼籲支持者帶著愛與包容齊步走向市府，翻轉選舉風氣。

「疼惜台北，為愛而走」大遊行原定今天下午2時由陳時中競選總部前出發，參與民眾擠爆北平東路與紹興街口、延伸至杭州北路口，現場一度難以移動，隊伍直到約2時30分才開始出發。

陳時中在遊行隊伍出發前致詞表示，希望市民今天一起帶著愛與包容，齊步走、用力走、往前走，走向市政府。

陳時中指出，選舉期間，有人試圖用仇恨撕裂台灣、撕裂台北，這是不對的，呼籲支持者們展現民主風範，堅定投下這一票，但不要仇恨對方。

陳時中強調，台灣禁不起撕裂與對立，希望支持者們用愛與包容一起轉變風氣。

「疼惜台北，為愛而走」遊行分為6個大隊，由紙風車花車劇團打頭陣，預計經由忠孝東路、逸仙路、松高路，前往台北市政府前廣場。

前副總統陳建仁、民進黨秘書長林錫耀將陪同陳時中走完全程，遊行終點、市府廣場前從下午3時舉辦演唱會，總統兼民進黨主席蔡英文將現身致詞。（編輯：李亨山）1111120

民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，原定下午2時由陳時中競選總部前出發，參與民眾擠爆集合地點，現場一度難以移動，隊伍直到約2時30分才開始出發。中央社記者王飛華攝 111年11月20日

民進黨台北市長候選人陳時中20日下午舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，遊行分為6個大隊，預計經由忠孝東路、逸仙路、松高路，前往台北市政府前廣場。中央社記者王飛華攝 111年11月20日

民進黨台北市長候選人陳時中（前中）20日下午舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，希望市民一起帶著愛與包容，齊步走、用力走、往前走，走向市政府。中央社記者王飛華攝 111年11月20日