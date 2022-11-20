造勢場地申請爭議 侯友宜籲尊重權責單位決定

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）針對選舉造勢場地申請爭議，國民黨新北市長候選人侯友宜今天指出，一定尊重權責單位的決定，過程要考量交通、安全及相關租借規定，並以安全為第一要素。

侯友宜今天陪同國民黨新北市議員候選人江怡臻在土城區延吉市場拜票，新北市果菜公司總經理江惠貞等人到場陪同，侯友宜並接受媒體聯訪。

記者詢問，選前之夜的造勢場地申請爭議，民進黨新北市長候選人林佳龍已借到場地，取得板橋新府路路權；立法院長游錫堃昨晚在林佳龍土城區造勢場合意有所指8年前參選商借選前之夜場地時，不是被前新北市長朱立倫打壓，「而是另有其人」。

對此，侯友宜說，競選是健康快樂的，要帶給城市未來與希望，希望將政見論述說清楚，讓民眾選賢與能，尊重選民決定，選舉結束團結一起往前走。

他表示，他的選舉都是正向論述，以點、線、面帶動未來發展與願景，未來新北超越現在新北。至於其他候選人選擇的方式，都予以尊重。（編輯：戴光育）1111120

國民黨新北市長候選人侯友宜（左2）20日在土城區延吉市場陪同市議員候選人江怡臻（左1）掃街拜票，侯友宜與攤商握手致意，懇托支持。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月20日

國民黨新北市長候選人侯友宜（前右）20日在土城區延吉市場掃街拜票，與攤商擊肘相互加油打氣。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月20日

國民黨新北市長候選人侯友宜（前左）20日在土城區延吉市場陪同市議員候選人江怡臻（前右）掃街拜票，有攤商送香蕉表示「新北市就交給你了」。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月20日

國民黨新北市長候選人侯友宜（前左2）20日在土城區延吉市場陪同市議員候選人江怡臻（前左）掃街拜票，受到民眾受到歡迎，爭相合影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月20日