妻分身拜票肚中胎兒興奮活動 蔣萬安：放心團隊照顧

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（中央社記者劉世怡台北20日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安妻子石舫亘當分身今天在巿場拜票，聽到民眾高喊「凍蒜」時，感受肚子裡的「三寶」興奮胎動。蔣萬安說，隨時關心孕妻身體狀況，放心團隊會照顧她。

蔣萬安今天下午赴建國花市掃街拜票前接受媒體聯訪時，就妻子當分身拜票狀況，作上述表示。

媒體詢問，妻子今天在萬華站台講到「萬華不是破口」，是兩人有講好的嗎？會不會擔心妻子跑行程可能感冒等狀況？

蔣萬安表示，「萬華不是破口」是除了對手陳時中以外，全民的共識，「我想大家都知道萬華是這次守住疫情的堡壘，也是最前線」，對萬華非常感謝，絕對不能污名化。

蔣萬安說，他隨時關心妻子每次幫他分擔跑行程，掃完街之後的狀況，晚上回到家也會特別關心，聊一聊當天的狀況；他對團隊、志工，每一名陪伴的議員、里長等人都非常放心，相信他們會把妻子照顧的很好。

媒體問，前民眾黨幹部張益贍在臉書發文支持陳時中，是否讓黃珊珊被棄保？蔣萬安表示，選舉最後階段，他就是全力衝刺，綠白之間要怎樣操作及算計，都不會影響他深入基層，一步一腳印的去爭取巿民認同。

媒體問，怎麼看台北巿長柯文哲發影片疑批評藍綠。蔣萬安指出，台北巿政要進步，是靠提出願景和藍圖，以及指明未來城巿要走的方向，柯文哲的影片比較像是為自已宣傳，不像是為他人輔選。

此外，蔣萬安競選辦公室發布新聞稿指出，石舫亘今天在大同區大龍市場拜票時，有民眾當面表達對蔣萬安育兒政策的肯定，也祝福石舫亘平安順產；石舫亘則說，帶著「三寶」與民眾問候，聽到大家熱情滿滿的「凍蒜聲」，感受肚子裡的三寶也跟著興奮胎動起來。（編輯：李亨山）1111120