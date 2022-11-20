選前週日大遊行 陳時中：贏得台北才能守護台灣

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民進黨台北市長候選人陳時中20日下午舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，遊行分為6個大隊，預計經由忠孝東路、逸仙路、松高路，前往台北市政府前廣場。中央社記者王飛華攝 111年11月20日

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）選前最後週日，民進黨台北市長候選人陳時中今天舉行大遊行，競總估計逾15萬人參與。陳時中說，讓他當選就是支持總統蔡英文繼續把事做好，「只有贏得台北，才能守護台灣。」

「疼惜台北，為愛而走」大遊行今天下午登場，陳時中競選總部表示，遊行隊伍很長，領頭的紙風車花車抵達頭國父紀念館時，隊伍尾巴還在忠孝復興SOGO。估計包含跟著隊伍走、路邊加油團及在市府前廣場內，參與總人數超過15萬人，網路直播則共約1萬7000人在線上觀看。

下午4時，陳時中及前副總統陳建仁率領遊行隊伍抵達遊行終點、市府前廣場。下午4時30分，紙風車花車劇團開始進場，主持人同時宣布，在會場人數約5萬人。

陳時中致詞表示，今天從北平東路走到台北市政府，就是台北、台灣的勝利之路，但勝利之路還沒有抵達終點，剩下最後一哩路，希望支持者再拚一下、再多打一通電話、再拉一張票，一起前進市政府。

陳時中說，他站在台上，看到不只市府前廣場，從基隆路到忠孝東路、市議會前，都有許多台北市民攜家帶眷、扶老攜幼，一起走出來力挺，讓他聽見台北想要改變的聲音。

陳時中指出，8年前，台北市民在同樣的地方期待改變成真；8年後，大家很失望，但心中的希望更迫切，所以11月26日要更努力達成這8年來的夢想，不要讓希望變成永遠的絕望。

陳時中說，這段期間，他有時間就會到市場、廟口與市民搏感情，傾聽這座多元城市裡不同的意見，因為他相信尊重不同族群、年紀、黨派，傾聽每一名市民的意見，才是真正的民主。

他表示，台北這座多元城市需要的是包容與理解，不是仇恨與對立，所以他堅持用愛與包容打這場選戰，希望讓仇恨留在過去、讓希望擁抱未來，「我們不只要贏得今天，更要贏得未來」。

陳時中指出，過去24年，台北人給過國民黨及民眾黨機會，但兩黨都沒有到達台北人的標準，台北施政滿意度才會吊車尾。若不希望首都市長每天跟中央對槓、不想讓國民黨捲土重來，就支持陳時中，讓民進黨試試看。

陳時中表示，台灣在蔡總統帶領下一直進步，支持他當選就是力挺台灣隊長蔡英文，支持她未來2年繼續把事做好、顧好台灣，讓台北堅守台灣價值、鞏固蔡總統路線，「只有贏得台北，才能守護台灣；只有贏得2022，才能守住2024」。

陳時中最後呼籲支持者為台灣挺身而出，一起讓台北向前行，並不忘向民眾請託支持18歲公民權複決案。

此外，在陳時中抵達遊行終點後、滅火器樂團演唱「自信勇敢咱的名」時，經常現身陳時中行程的「0206期權受害自救會」成員陳國榮擠到舞台最前方，試圖表達訴求，馬上遭維安架離。（編輯：李錫璋）1111120