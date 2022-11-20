蔡英文：為愛站出來 26日給會做事陳時中溫暖公道

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨主席蔡英文今天說，防疫團隊、醫護人員過去1000多天，為台灣努力打拚，有些人為選舉醜化他們；今天大家一起站出來，是因為有愛，過去陳時中和防疫團隊為台灣挺身而出，11月26日請給會做事的人溫暖與公道。

民進黨台北市長候選人陳時中陣營今天舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，遊行終點集結在台北市政府前廣場。

蔡英文傍晚登台致詞時說，上次在台北市看到這麼多人興奮在一起，是上次選總統時，今天看起來比她選總統時還要熱情，她知道大家都非常急切要讓陳時中當選。

蔡英文說，要由帶領台灣度過疫情考驗的陳時中，來帶領台北的改變；台北是首都、國家門面，台灣要發展得好，首都扮演帶頭角色，與政府一條心、合作努力。

她呼籲集中力量不分散，就像2016年、2020年兩次總統大選，超過一半的台北市民把票投給她；「肯定蔡英文、票投陳時中」，陳時中就是最好的市長、最強的市政指揮官。

蔡英文說，今年選舉非常關鍵，大家手中的一票，世界都在看；今天站出來，不只為陳時中挺身而出，是為台北的未來挺身而出、為台灣的民主挺身而出。

她說，今天還要為一群人挺身而出，這群人過去1000多天以來犧牲睡眠、家庭與生活，為台灣努力打拚，他們是防疫團隊、醫護人員，直到今天，都沒有停下努力；現在有些人為了選舉、為了醜化陳時中，創造所謂的仇恨值，讓守護人民健康的醫護人員蒙受抹黑打擊。

蔡英文強調，選舉不該這樣，台灣人也不是這樣，民主可以嚴格檢驗彼此，但要實實在在比較；過去2年多，陳時中坐鎮指揮中心最前線，擔任908天的指揮官，從早忙到晚、沒有休息、沒有假日，累了就睡在辦公室，醒來繼續拚，帶領團隊決策、扛責任，被謾罵攻擊，也忍辱負重，沒有抱怨。

蔡英文說，陳時中和防疫團隊、醫護人員的付出沒有私心只有使命，只希望台灣更好、人民更健康。台灣能夠挺過這場百年大疫，就因為一路有人付出、奉獻、承擔，有一群人不眠不休打拚，才有更好的台灣。

蔡英文表示，今天大家一起站出來，是因為有愛、不是因為仇恨，只有團結才能帶來更好的改變，而不是對立；團結挺身而出，讓努力的人獲得真正的肯定、還他們一個公道，讓大家更相信人性的溫暖良善。

她認為，選舉要有公道是非，不能撕裂社會，過去陳時中和防疫團隊為大家挺身而出，11月26日給會做事的人更多溫暖、給做對事的人一個公道。

另外，蔡英文說，過去24年來，國民黨在台北市長期執政16年，國民黨政績好不好，台北市民心裡有數，這是為何2014年大家選擇終結國民黨的長期執政，支持柯文哲；台北發展不能停滯、首都不能一成不變，8年過去了，8年的現在，大家對台北市一定有更高期待。

她說，請大家想一想，是否要讓台北重回國民黨執政；民進黨執政縣市許多市政表現得到五星級評價，台北的發展不能回到過去，更不要回到只靠基本盤、不靠努力做事就能執政的城市，這不利城市進步發展。

蔡英文說，她請大家給民進黨一個機會，這次換民進黨做做看，陳時中會全心全意，為台北貢獻畢生功力，為城市帶來好的改變。

蔡英文指出，選舉進入最後一週，她知道很多人很焦慮緊張，化解焦慮緊張的最好辦法就是趕快去拉票、催票，挺台北的力量不分散、挺台灣的力量更團結。（編輯：林克倫）1111120