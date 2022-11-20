蔡總統：改革需挺身而出 提3個「千萬懇託」

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）蔡總統今天晚上在新北市育林國小造勢活動致詞表示，改革的路上需台灣人民一起挺身而出；她提出3個「千萬懇託」，26日選舉千萬要投票，千萬要拉票，18歲公民權要衝出千萬票。

「新北大翻新、樹林一起拼」造勢大會今天晚上在樹林區育林國小舉行，包括總統蔡英文、前副總統陳建仁都到場站台。

蔡總統到場時，獲得熱烈的歡迎與搖旗吶喊，全場歡呼。她說，自己是新北市民，自己的一張票一定投給林佳龍（民進黨新北市長候選人），也請民眾也要支持林佳龍，並一起催票加把勁衝出百萬票。

蔡總統說，手中的選票不僅只是攸關地方政府選舉，也關係台灣的未來。國際都在觀察台灣人民的選舉，所以，要傳達維護主權的訊息。

蔡總統表示，改革的路上需台灣人民一起挺身而出；她提出3個「千萬懇託」，26日選舉大家千萬一定要出來要投票，另也千萬要拉票，18歲公民權要衝出千萬票。

蔡總統說，新北12年沒有進步，相當可惜。前台北縣長也就是行政院長蘇貞昌也選過市長，每次都是優質的戰將參選，這次是林佳龍參選，擁有政見與能力、也是人才。如果當選一定會全心全力做事，新北公托、公幼、治安都需要有人規劃，現在做不好的就讓林佳龍來做。

前副總統陳建仁拜託民眾要支持林佳龍，林佳龍的學經歷豐富，是優秀的人選。他說，除呼籲民眾支持當地的8名市議員候選人，也請民眾支持18歲公民權。（編輯：李錫璋）1111120