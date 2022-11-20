選前週日造勢晚會 黃珊珊因兒子書信支持而落淚

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在信義區舉行大型造勢晚會，主辦單位估計逾5萬人次湧入，黃國昌和于美人都現身力挺，活動最後她因兒子書信支持而哽咽落淚。

黃珊珊晚間出席在信義區基隆路所舉辦的「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，包括競選政策總顧問李鴻源、前立委黃國昌、台北市長柯文哲都到場力挺，多名北市公有市場會長也都齊穿雨鞋現身助講。

李鴻源表示，黃珊珊說若當選市長一定會致力做防災型都更，且認為對的事情一定要做，希望大家一起力挺送黃珊珊進台北市政府。

黃國昌表示，希望投票當天讓下一代看到大家做出正確選擇的台灣價值，守護台灣領土為論是非、講對錯和堅持公平正義，抗共保台其實早就是所有台灣人共同的DNA，絕不是讓少數權貴勾結不肖商人、謀取私利的遮羞布，人民要用選票告訴藍綠兩黨「人民才是城市、國家的主人」。

再過6天就要投票決定台北的未來，柯文哲說，黃珊珊長期擔任市議員和副市長期間，走遍北市也深深瞭解基層之苦，陪伴大家共同撐過防疫期間最危險的時刻，希望自己堅持8年的改革之路不停，黃珊珊是這個城市的最大公約數，呼籲讓黃珊珊當選、延續市政。

隨後在眾人簇擁和夾道歡迎下，黃珊珊登台表示，柯文哲已經改變台北的政治文化，自己要承先啟後、發揚光大，偉大市民不是藍、綠，而是自由的，這是藍綠兩黨無法理解和想像的，藍綠兩黨只想著政黨利益和操作意識形態，近期所操作的棄保也完全無效，呼籲大家一同唾棄惡質政治文化。

黃珊珊提到，疫情過後要面對更大的挑戰，不論是推動經濟、都更等都需要即戰力的市長，而非說空話者或政黨傀儡，若自己當選後，隔天就可以上工了，超越藍綠不是消滅藍綠，而是放下意識形態，以市民為優先，讓台北改變成真，讓藍綠對決成為歷史，用選票證明公平正義的存在。

壓軸登場的神秘嘉賓為藝人于美人，她說，黃珊珊具即戰力且市長魂早就上身，未來4年才不會淹沒在藍綠的政治口水中，政黨輸贏不重要，市民輸贏才重要，語畢還不忘呼籲大家搶救民進黨台北市議員王世堅。

活動最後工作人員送上黃珊珊的兒子所做的積木玩具花和親筆信，內容說「希望媽媽好好休息，但參選是她想做的事，自己能做的就是好好照顧自己『不用擔心我、去做吧』」

黃珊珊當場哽咽落淚，她說，兒子今年20歲，自己這次參選也是要為年輕人而戰。並高呼選前之夜「1125市府廣場見！」

「偉大市民挺珊珊」造勢晚會長達2小時，主辦單位估計參與民眾達5萬人次。（編輯：李錫璋）1111120