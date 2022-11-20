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陳建仁推薦林佳龍 有能力翻新新北融合首都圈

2022/11/20 22:54（11/20 23:06 更新）
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選前最後一週，民進黨新北市長候選人林佳龍（右2）20日在永和區車隊掃街，有民眾特地上前送「包粽」大香包，預祝高票當選。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
選前最後一週，民進黨新北市長候選人林佳龍（右2）20日在永和區車隊掃街，有民眾特地上前送「包粽」大香包，預祝高票當選。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）前副總統陳建仁今晚表示，民進黨新北市長候選人林佳龍可以翻新新北，讓市民大翻身；且結合桃園、台北、基隆，就會成為融合金流、交通、物流的千萬人首都生活圈。

「新北大翻新」選前大造勢晚會汐止場今天晚上在新北市汐止區忠孝東路舉行，包括新北市議員周雅玲、張錦豪，立法委員沈發惠、賴品妤、基隆市長林右昌、前副總統陳建仁都站台致詞。

陳建仁推薦林佳龍在學運時代就投入民主運動，有中央經驗與地方執政的經歷，如果當新北市長，加上有立委賴品妤、沈發惠的配合，新北一定會進步。

陳建仁說，新北12年來沒有進步，值得更好更進步，他擔任林佳龍的競選總部榮譽委員，深深瞭解新北可以大翻新。

陳建仁並以林右昌在基隆市的建設為例，強調民進黨執政一定可以大翻新，新北、台北、基隆、桃園一起融合交通、金流、物流的發展，會發展出首都大生活圈，更需要連結這4個市的市長候選人當選，加上中央執政，生活一定會更好、交通會更方便。

陳建仁說，英國經濟學人（The Economist）的年刊特輯封面人物，報導總統蔡英文讓台灣的經濟發展成為世界龍頭，大家要讓台灣的自由民主經濟繁榮被全世界的人看到，手中的選票務必「票票入匭」。

林佳龍晚間在汐止致詞時強調，他在交通部長任內與林右昌配合，讓基隆大翻身；他是裁縫師，可以讓新北市大翻身，成為一套最舒適的西裝。

林佳龍舉前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜為例，說明競選對手侯友宜即使當選，也一定會落跑選下屆總統，希望這次要倒贏侯友宜2萬4000票。

稍早，林佳龍在市議員羅文崇、市議員候選人許昭興的陪同下，在永和區車隊掃街，也出席中和區市議員張維倩的「反賄選奧步」記者會。

林佳龍競選辦公室透過新聞稿表示，選舉投票就是選賢與能，但有時候選票受到威脅、利誘，歷史上有很多賄選、抹黑或假訊息的奧步，都是企圖影響民主。林佳龍呼籲，「輸贏就是這幾票，因為大家都差不多」，選民要讓買票無效，讓這筆投資不划算。（編輯：唐聲揚）1111120

民進黨新北市長候選人林佳龍（車上左）20日在永和區車隊掃街，受到民眾熱烈歡迎。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
民進黨新北市長候選人林佳龍（車上左）20日在永和區車隊掃街，受到民眾熱烈歡迎。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
總統蔡英文（右）20日晚間在新北市樹林區出席造勢活動時表示，她是新北市民，她的票一定投給民進黨新北市長候選人林佳龍（左），也請民眾支持林佳龍，一起催票加把勁，衝出百萬票。（林佳龍選舉辦公室提供） 中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
總統蔡英文（右）20日晚間在新北市樹林區出席造勢活動時表示，她是新北市民，她的票一定投給民進黨新北市長候選人林佳龍（左），也請民眾支持林佳龍，一起催票加把勁，衝出百萬票。（林佳龍選舉辦公室提供） 中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
民進黨新北市長候選人林佳龍（車上左）20日到永和區車隊掃街，受到民眾熱烈歡迎，有人特地送上「包粽」大香包，祝福林佳龍當選。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
民進黨新北市長候選人林佳龍（車上左）20日到永和區車隊掃街，受到民眾熱烈歡迎，有人特地送上「包粽」大香包，祝福林佳龍當選。（林佳龍選舉辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
民進黨新北市長候選人林佳龍（左3）20日出席中和區市議員張維倩（左4）的「反賄選奧步」記者會，支持反賄選，呼籲市民要讓買票無效，讓賄選者投資不划算。（張維倩服務處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
民進黨新北市長候選人林佳龍（左3）20日出席中和區市議員張維倩（左4）的「反賄選奧步」記者會，支持反賄選，呼籲市民要讓買票無效，讓賄選者投資不划算。（張維倩服務處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月20日
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