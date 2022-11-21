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薛瑞元談疫苗掮客 陳時中：他講話會自己負責

2022/11/21 11:03
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（中央社記者陳昱婷台北21日電）衛福部長薛瑞元近日針對疫苗掮客屢發聲，被外界聯想與民進黨台北市長候選人陳時中選情有關。陳時中今天說，薛瑞元有自己的人格，會對自己的講話與判斷負責，他都尊重。

薛瑞元日前稱陳時中因為不向疫苗掮客購買貨源不明的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，擋住他們新台幣幾億元的財路，才讓他們懷恨在心，透過「陳時中擋疫苗」的話術操作仇恨值。

陳時中今天上午出席雙北聯合車掃出發記者會時接受媒體聯訪表示，薛瑞元是衛福部長，具有自己的人格，薛瑞元為了自己的角色講出心內的話，會對自己的講話與判斷負責。

陳時中強調，並沒有誰是誰的豬隊友這種說法，薛瑞元曾是他非常好的部屬，現在也是非常適任的部長。

媒體問，有綠營人士擔心薛瑞元變成陳時中選情的頭號戰犯。陳時中強調，他一向對每個人都非常尊重，大家都是成熟的人了，自己做事自己擔，不需要跟別人牽拖；這也是個成熟的社會，互相尊重是最基本的原則。

對於疫苗掮客的手法，陳時中說明，COVID-19疫情緊急的時候，企業界、商業界有很多人很熱心想幫助、想捐獻，但他們容易受疫苗掮客所騙。

陳時中指出，指揮中心當時查證後，發現這些與熱心的企業界、商業界人士接觸者並沒有真正的貨源，他們只是透過這些想捐獻的人獲取很多募款，就想取得政府的背書、讓他們先去付訂金，這萬萬不可。

陳時中表示，有國家被這些掮客所騙，也有企業界、商業界人士不察而被利用，但都被指揮中心阻擋了。

媒體又問，佛光山是否曾想捐疫苗但卡關？陳時中說，佛光山確實曾透過商業人士來表示想捐某一家疫苗，但指揮中心跟這一家疫苗公司查證發現，那家公司因為在美國食品藥物管理局（FDA）有檢驗相關問題，已經不再做疫苗了，所以佛光山後來改捐其他醫療器材。（編輯：李亨山）1111121

#陳時中
#薛瑞元
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