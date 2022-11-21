選戰倒數 黃珊珊公布即戰力6支競選廣告

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無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）21日上午在競選總部公布競選廣告，與93歲的媽媽同台合影。中央社記者王飛華攝 111年11月21日

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）九合一選舉進入倒數關鍵期，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天公布6支競選廣告，除強打自身即戰力，包括媽媽和兒子也擔綱主角力挺，她說，期許自己勝選、致力為下一代打拚。

黃珊珊上午出席黃珊珊競選廣告發布會，現場公布「翅膀、正義女神（即戰力）、黃媽叮囑篇、兒子的祝福篇」等6支競選影片，。

黃珊珊表示，只有公平、正義的社會，才會有真正的民主自由，捍衛人權就是捍衛自由，希望透過這些影片內容，拋開（政黨）顏色、放下成見，訴求用自由意志和靈魂，創造出自由、平等的城市。

記者會上，黃珊珊高齡93歲的媽媽特別現身力挺，會中播放由黃媽媽擔當女主角所拍攝的影片，內容娓娓訴說黃珊珊自小到大的求學、工作歷程，還笑說家裡的小孩們都是工作狂，但說黃珊珊是真有本事，請大家支持，同時不忘提醒黃珊珊要憑本事、快樂選舉。

黃珊珊現場也感謝媽媽，指因為一家都是公務員和軍人，媽媽從他們小時候就提醒不能亂收外界送禮，她一直謹守此清白家訓。

隨後播放兒子和寵物犬「小俠」所拍的競選影片，黃珊珊說，因兒子小時候就說不當公眾人物，所以從未讓他曝光過，昨天收到他親手做的樂高積木花束，仍深深感動，所以期許自己要勝選、致力為下一代打拚。

媒體會後聯訪詢問，如何看「翅膀」競選廣告的無限符號和國民黨台北市長候選人蔣萬安有雷同之處？黃珊珊表示，這應是導演的創意，符號也無規定誰專用，認為重點在於誰有確實的執行力，才能實現真正的無限可能。

由於昨晚造勢晚會有前立委黃國昌現身力挺，媒體問，如何看外界解讀為「黃橘白」聯盟成型，以及親民黨主席宋楚瑜何時現身站台？

黃珊珊說，「偉大市民、齊步共贏」是自己選舉主軸，希望爭取各界支持和站台，偉大市民就是自己最好的靠山，會邀請宋楚瑜，但人家也會有自己的安排，語末則說「宋主席也不是台北市民」。

針對國防部今年以國軍備戰訓練為由，未啟動選舉專案輪休機制，媒體問相關看法？黃珊珊認為，每次選舉應該都同一個標準，若和原來不同就是有問題，並舉確診者投票問題迄今也無新作法，認為這兩族群都可用空間和時間進行分批投票，但為何不做。

媒體另問到，衛福部長薛瑞元指工商、宗教團體是疫苗掮客，是否應具體說出名單，以免含沙射影？黃珊珊表示，他現在是又在指責台積電和慈濟嗎？請他有本事就大聲說出來，看台灣人民是相信他還是這些單位。（編輯：李亨山）1111121