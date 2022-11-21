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林佳龍陳時中合體車隊掃街 推首都圈聯合治理

2022/11/21 12:48（11/21 13:31 更新）
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民進黨台北市長候選人陳時中（前右）、新北市長候選人林佳龍（前左）21日在新北市三重啟動聯合車隊掃街，沿途與民眾揮手拜票，爭取支持。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日
民進黨台北市長候選人陳時中（前右）、新北市長候選人林佳龍（前左）21日在新北市三重啟動聯合車隊掃街，沿途與民眾揮手拜票，爭取支持。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日
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（中央社記者王鴻國新北21日電）民進黨新北市長候選人林佳龍、民進黨台北市長候選人陳時中今天進行聯合車隊掃街拜票。林佳龍表示，他與陳時中合作無間，希望未來雙北雙贏，創造首都圈聯合治理的典範。

林佳龍競選辦公室今天舉辦「雙北龍中來，逗陣作夥贏」雙北聯合車掃活動，車隊從新北市三重區的二二八和平公園出發，沿途受到不少支持者歡迎。

林佳龍在車隊出發前指出，雙北聯合車掃，就是呼籲大家站出來，以行動支持雙北合作的首都圈聯合治理，他與陳時中從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫以來就是最佳夥伴，兩人合作無間，除了聯合造勢且有具體共同政見，希望當選後實現。

林佳龍表示，今天的聯合車隊掃街特別有意義，因為會從三重到萬華，這是雙北比較需要大翻新區域，雙北會合作雙贏，創造首都圈聯合治理的典範。

陳時中指出，從昨天的「疼惜台北，為愛而走」大遊行，可以看到市民厭惡仇恨與對立，大家希望愛與包容的選舉。未來針對雙北生活圈共同治理，已提出擴大北北基桃首都圈聯合治理計畫，包括成立首都願景規劃委員會、區域治理論壇及行動辦公室。

他表示，以首都通1200月票政見來看，未來將擴大平台及使用範圍，使得規模變大、效率變高、使用更多，藉以形成更大的經濟體，讓北北基桃經濟愈來愈繁榮。（編輯：戴光育）1111121

民進黨台北市長候選人陳時中（右）、新北市長候選人林佳龍（左）21日在新北市三重啟動聯合車隊掃街，出發前兩人拍照留念。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日
民進黨台北市長候選人陳時中（右）、新北市長候選人林佳龍（左）21日在新北市三重啟動聯合車隊掃街，出發前兩人拍照留念。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日

民進黨台北市長候選人陳時中與民進黨新北市長候選人林佳龍21日舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃活動，台北市萬華區民眾熱情在路邊揮舞旗幟表達支持。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日
民進黨台北市長候選人陳時中與民進黨新北市長候選人林佳龍21日舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃活動，台北市萬華區民眾熱情在路邊揮舞旗幟表達支持。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日

民進黨台北市長候選人陳時中和民進黨新北市長候選人林佳龍21日舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃活動，台北市萬華區民眾手持旗幟、揮手表達支持。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日
民進黨台北市長候選人陳時中和民進黨新北市長候選人林佳龍21日舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃活動，台北市萬華區民眾手持旗幟、揮手表達支持。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日

民進黨台北市長候選人陳時中（車上左）、新北市長候選人林佳龍（車上右）21日在台北市萬華出席「雙北龍中來．鬥陣做伙贏」聯合車掃活動，向民眾拜票致意，懇請支持。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日
民進黨台北市長候選人陳時中（車上左）、新北市長候選人林佳龍（車上右）21日在台北市萬華出席「雙北龍中來．鬥陣做伙贏」聯合車掃活動，向民眾拜票致意，懇請支持。中央社記者吳家昇攝 111年11月21日

民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）、民進黨台北市長候選人陳時中（前右）21日進行聯合車隊掃街拜票，爭取民眾支持。中央社記者王鴻國攝 111年11月21日
民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）、民進黨台北市長候選人陳時中（前右）21日進行聯合車隊掃街拜票，爭取民眾支持。中央社記者王鴻國攝 111年11月21日

#林佳龍競選辦公室
#陳時中
#民進黨
陳時中
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