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陳時中遊行遇持刀者鬧事 蔣萬安：暴力零容忍

2022/11/21 12:16
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（中央社記者陳怡璇台北21日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，選戰倒數幾天將全力衝刺、排滿行程接觸民眾。民進黨競選對手陳時中昨天遊行遇持刀者鬧事，他認為「暴力零容忍」是民主社會最基本原則。

蔣萬安上午到北市忠孝東路、基隆路口拜票，並接受媒體聯訪。媒體詢問，民進黨台北市長候選人陳時中昨天舉辦「疼惜台北，為愛而走」遊行活動，對於陳時中競總估逾15萬人參加及陳時中遇到1名男子持利刃衝上宣傳車鬧事的看法。

對此，蔣萬安表示，他對支持者非常有信心，選前倒數的日子除了站路口，也排滿市場、公園等與民眾互動接觸的滿滿行程。

他指出，明天車隊掃街行程都有相關規劃，將與選區市議員、在地里長候選人合作，但市民才是主角，要藉此與更多人互動。

蔣萬安表示，「暴力零容忍」是民主社會最基本原則，希望民眾都能保持理性，台灣經歷多次選舉，希望大家用選票展現民主素養、證明台灣是成熟民主的社會。

媒體追問，如何看待衛福部長薛瑞元有關疫苗掮客的發言。對此，蔣萬安指出，陳時中應該說清楚指的是誰，否則這是嚴重的指控。

蔣萬安表示，民眾看到的是台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重時沒疫苗，要靠其他國家捐贈或民間團體協助，「民進黨嘴巴上面講抗中保台，私底下抗中大發財」。（編輯：戴光育）1111121

#蔣萬安
#陳時中
#民進黨
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