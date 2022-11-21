于美人喊搶救王世堅 柯文哲：搞笑橋段

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（中央社記者王鴻國新北21日電）節目主持人于美人昨天為無黨籍台北市長候選人黃珊珊站台卻高喊搶救王世堅。民眾黨主席柯文哲表示，那是個搞笑橋段。被問到衛福部長薛瑞元疫苗掮客說法時表示，政治使人瘋狂。

黃珊珊昨天造勢大會出現插曲，壓軸神秘嘉賓于美人站台支持黃珊珊，卻不忘呼籲大家搶救民進黨台北市議員候選人王世堅。

柯文哲今天上午到新北為民眾黨議員候選人車隊掃街拜票，他接受媒體聯訪時被問及于美人的說法表示，于美人是搞笑橋段，一聽就知道。民眾黨在台北市中山大同區，唯一提名僅一席林珍羽。

柯文哲針對民眾黨新北市議員可當選幾席問題表示，Do our best，這次是台灣民眾黨第一次參與地方選舉；柯文哲被問到新竹市長選戰是否有棄保效應發酵？他說，新竹是一個滿特別的地方，他是一個投票行為自主性很高的地區。

衛福部長薛瑞元日前稱陳時中（民進黨台北市長候選人）因為不向疫苗掮客購買貨源不明的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，擋人財路致懷恨在心。媒體詢及柯文哲對此看法。

柯文哲表示，薛瑞元扯到慈濟跟台積電，甚至鴻海，比豬隊友還豬，有些事情做錯就惦惦就好，現在卻越扯越大。他20幾年前和薛瑞元很熟，以前不是這個樣子啊，現在怎麼變成這個樣子，所以真的是，有時候政治使人瘋狂。

柯文哲談到國民黨台北市長候選人蔣萬安的長照政策時表示，要請聯醫先回答急性床可否刪掉500床去做長照，Yes or No？如果Yes的話，那就奇怪了，因為醫院占床率不會100%，他很樂意跟人家辯論醫學專業的題目。

媒體追問對民進黨台北市長候選人陳時中所說，台北市在柯文哲8年治理下都沒有達到標準的意見，柯文哲表示，這種是典型反攻大陸型的，講一大堆，一個不懂台北市政在批評已經做過8年的人，這個不好吧。（編輯：李錫璋）1111121