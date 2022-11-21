鄭南榕胞弟鄭清華呼籲拒投侯友宜 林佳龍表示認同

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（中央社記者高華謙新北21日電）鄭南榕胞弟鄭清華今天呼籲不要支持尋求連任的新北市長侯友宜，民進黨新北市長候選人林佳龍表示認同，並說不應用選票懲罰受打壓的人，包括過去的鄭南榕案與現在的恩恩案。

鄭南榕胞弟鄭清華、台灣教授協會副會長陳俐甫與民進黨立法委員范雲等人今天在立法院召開記者會，指侯友宜過去是威權政權打壓台灣民主運動執行者，如今仍不認錯，呼籲民眾不要支持侯友宜。

林佳龍在新店區車掃時接受媒體聯訪並對此表示，台灣民主轉型一路走來，是非黑白還是要分明，尤其站在威權統治壓迫者那方現在也享受民主果實，可是如果沒有反省，例如侯友宜在威權統治時代鎮壓政治犯等反對者，甚至說再來一次還是會鎮壓鄭南榕，質疑侯友宜這樣能享受民主成果嗎。

林佳龍表示，過去包括鄭南榕案、徐自強案及盧修一案等，應在選舉時呈現，讓選民了解候選人價值觀與人格，是否符合台灣民主自由要走的路。

此外，林佳龍今天接連到新店與中和掃街，對於是否趁選前直攻深藍選區，他說，這裡的選民蠻熱情的，因此決定加碼、多衝刺在新店與中永和地區的車掃與造勢，這幾場造勢活動反應也很好。

林佳龍說，未必所謂的藍營選區，選票就開不出來，這次選舉勝敗關鍵指標，在於雙方投票率高低，且民進黨籍議員都很堅強，母雞小雞一起催票，衝高投票率。

對於新店區建國市場火災是否有公安解決方案，林佳龍說，他去過建國市場兩次，這個問題與消防公安、建築與巷弄都有關係，所以他這次推出「4年4萬戶、1坪換1坪」都更政策，就是要跟時間賽跑，加快都更速度。（編輯：屈享平）1111121