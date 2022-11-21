游錫堃自述選新北市長曾被放棄 看好林佳龍選情

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（中央社記者王鴻國新北21日電）立法院長游錫堃今晚陪同民進黨新北市長候選人林佳龍於蘆洲區車隊掃街時透露，他2014年參選新北市長時，成為被放棄的放牛班。但他認為，林佳龍選情的氣勢愈來愈好。

游錫堃近來多次陪同林佳龍掃街拜票，今晚再陪同至蘆洲車隊掃街，他接受媒體聯訪時透露他參選新北市長時，黨主席助選只有來3次，民進黨中央認為他根本沒有希望，他基本上是被放棄的，等於是放牛班。

游錫堃說，他不放棄，最後僅小輸對手2.4萬票，他對當時很多人的幫忙心存感激。游錫堃表示，因為在新北打過選戰，新北就是他的第二故鄉，他也很關心新北市的發展，希望新北市能愈來愈好。因此，他把新北市列為關心重點，在立法院下班後，有空就來新北助選。

游錫堃表示，林佳龍選情的氣勢愈來愈好，他呼籲大家支持，因為林佳龍是追求進步及努力創新的人，這是目前新北市政所欠缺的。外界過去都說台北市是蛋黃區，新北是蛋白區，但新北為何一定是蛋白區，只要努力，他相信一定能改變新北。

林佳龍表示，近來車掃時，選民反應上更加熱情及有互動，還有媽媽帶小孩買象徵旺旺來的鳳梨來送他，選民表態的情形增加，游錫堃比較前幾次市長選舉也認為選民表態率有提高，他對選情更加有信心，因此，他會增加很多車掃行程，可能最後5天，他大概都會在車上向大家拜票。

他說，國際化都市應有重大建設，新北市都沒有，例如會展中心、表演藝術場館、巨蛋等運動休閒設施及國際水準兒童娛樂場地都沒有，新北要有志氣，不能老是要做蛋白區，新北應把台北包起來，成為1000萬人口的首都圈。（編輯：李錫璋）1111121