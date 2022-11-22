陳建仁陳時中合體車隊掃街 賴清德到場祝福

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民進黨台北市長候選人陳時中（中）22日由前副總統陳建仁（右）陪同展開車隊掃街，從北投區到士林區沿路拜票，民眾揮舞旗幟表達支持。中央社記者徐肇昌攝 111年11月22日

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（中央社記者蕭博文台北22日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天展開車隊掃街行程，由前副總統、競總主委陳建仁陪同；副總統賴清德則在行前到場祝福，並稱讚陳時中將是未來台北市的新好市長。

陳時中競選總部規劃今天起連續3天於台北市舉行「台北車掃中」的車隊掃街活動，邀請民進黨台北市議員候選人參與，將橫跨台北市12個行政區，爭取民眾支持。

首場車掃活動上午自北投區後援總會出發前往士林區，由陳時中、陳建仁同車，率領陳慈慧、鍾佩玲、林世宗、陳賢蔚、林延鳳等民進黨市議員候選人；下午的車掃則將從大同區後援總會啟動前進中山區，梁文傑、王世堅、陳怡君、顏若芳等議員候選人將隨車。

前副總統陳建仁行前表示，再過4天，台北就要迎來真正改變的機會；陳時中在指揮中心900多天的努力，帶領台灣度過百年大疫，好的防疫指揮官擔任台北的市政指揮官，是市民最期盼的事情；賴副總統前來加持，讓人更有信心，將能堅持到底，贏得最後勝利。

賴副總統則表示，台北市是首都，對外代表國家，台北市也是台灣第1個直轄市，是帶動其他城市發展的重要力量，因此最好的台北市長一定要具備國際交流合作經驗、全國性的行政經驗，還要能夠為城市提出非常好的政策藍圖等3大條件。

賴副總統指出，符合3大條件的候選人就是陳時中，他認為陳時中就是未來台北市的新好市長，敬請市民大力支持，請父老鄉親與年輕朋友在車隊所到之處給陳時中加油打氣，讓陳時中更有力量。

陳時中則說，感謝賴副總統在最後且最重要的活動中親自到場給他鼓勵，也感謝陳前副總統擔任主委盡心盡力，最後關頭大家站在一起，要衝出勝利的成績。

陳時中表示，到今天他還是希望台灣不要因為選舉而撕裂、對立，選舉是要讓台灣更好、台北更好，是為了爭取機會讓台北更進步，不要用對立、撕裂、仇恨的方式選舉，是他最後的一點期待。（編輯：方沛清）1111122

選戰倒數，民進黨台北市長候選人陳時中（左）22日在前副總統陳建仁（右）的陪同下，從北投區出發沿街拜票，支持者熱情回應。中央社記者徐肇昌攝 111年11月22日