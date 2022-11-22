新北藍綠選前之夜場接近 侯友宜：同樂心情看待

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（中央社記者王鴻國新北22日電） 選舉進入倒數，國民黨新北市長候選人侯友宜今天針對新北市藍綠選前之夜場地接近是否擔心會有衝突發生的媒體提問表示，選舉是一時的，會與大家一起用同樂喜悅心情看待。

侯友宜25日的選前之夜造勢活動將在板橋第一運動場前廣場舉辦，民進黨新北市長候選人林佳龍預定在新府路（中山路至區運路）舉辦。兩地相近，新北市警察局長黃宗仁昨天召集相關單位會勘，並以最高維安規格規劃勤務，防止任何的可能意外。

侯友宜今天上午陪同國民黨新北市議員候選人林鼎超在市場拜票，侯友宜並接受媒體聯訪。記者詢問，新北市藍綠選前之夜場地接近，是否擔心會有衝突發生？

對此，侯友宜表示，選舉是一時，應用同樂及大家互相擁抱、感恩、喜悅心情看待，團結凝聚所有人愛護中華民國才是最重要。

他說，選情之夜，他會與大家一起面對，要用正向積極開心態度找回台灣人純真、正派、努力厚實精神，讓所有人未來會更好。

記者提問，如何看待某媒體有關國民黨2024總統大選黨內初選時程「百日卡侯」計畫的報導內容。

侯友宜回答，他現在參選2022新北市長，距離選舉投票只有4天，最重要的仍是拜託市民朋友幫他拉票、催票、投票。

他表示，拜託大家出來投票，給好好做事的團隊加油打氣及支持，讓他能繼續為新北市民服務，這才是他最大期望。（編輯：戴光育）1111122