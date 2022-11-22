蔣萬安合體朱立倫車隊掃街 展現藍軍團隊氣勢

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國民黨主席朱立倫（前右1）22日上午陪同國民黨台北市長候選人蔣萬安（前右2）進行車隊掃街拜票，兩人在車上與民眾握手致意，懇請民眾支持。中央社記者鄭清元攝 111年11月22日

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天與國民黨主席朱立倫合體，進行車隊掃街拜票，被問到是否有跟綠營較勁意味時說，北市每區都是重點區、希望展現團結氣勢。

蔣萬安今天有2場車隊掃街，上午為松山信義區、下午為中山大同區。蔣萬安上午在車隊出發前接受媒體聯訪，被問及與朱立倫合體，是否跟派出副總統賴清德的民進黨有較勁的意味。

蔣萬安強調，北市每個行政區都是辛勤耕耘的重點區，今天開始車隊掃街，希望集結所有國民黨議員、展現團隊氣勢，希望民眾看到車隊經過時揮揮手、比6號手勢，相約26日一起去投票。

媒體追問，選前之夜場地不如民進黨對手陳時中與無黨籍對手黃珊珊，且國民黨預計動員2.5萬人，如何規劃交通動線。

蔣萬安表示，這就是為何選擇信義區基隆路一段52號大停車場的原因，可以替代封路、將交通影響降到最低，也會跟警方和義交密切合作協調，希望讓活動順利舉辦。

此外，具有國民黨籍、但以無黨籍選議員的新竹市議會副議長余邦彥公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，媒體提問朱立倫是否用黨紀處分。

朱立倫說，對任何個案都尊重考紀會處理，而對於棄保效應，朱立倫則說國民黨在艱困時刻就是團結努力，「共同目標就是下架民進黨」，相信新竹市民眼睛雪亮、很有智慧。

另方面，媒體追問九合一選後啟動2024總統提名、以及「卡侯」傳聞。朱立倫則駁斥「這麼沒水準的胡說八道文章值得回應嗎」，批民進黨使出離間計「小奧步」，並說下午開記者會公布國民黨掌握到的「大奧步」。（編輯：方沛清）1111122