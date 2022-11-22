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議員批競選團隊 陳時中：未來只有台北市民派

2022/11/22 12:42
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（中央社記者蕭博文台北22日電）無黨籍北市議員邱威傑日前表示對於民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊背後的派系不滿。陳時中今天指出，他是民進黨推選的候選人，未來只有台北市民派，沒有個別派系問題。

陳時中車隊掃街活動今天上午自北投區後援總會出發，從北投區到士林區沿路拜票。陳時中行前接受媒體聯訪，被問到邱威傑日前直播表示對於陳時中團隊背後的派系不滿時，做出上述回應。

媒體提問，是否擔心棄保議題在選戰最後階段發酵。對此，陳時中指出，任何選舉操作都有可能，但台灣民主政治已漸漸成熟，台北也經過很多次選舉，市民眼光是雪亮的，希望大家作自己靈魂的主人，投出心中希望。

針對COVID-19疫苗掮客議題，陳時中表示，非常感謝民間團體努力要替台灣做點事，只是有一些奇奇怪怪的單位，尤其是從國外來的單位，在中間想要牟取利益，當時有相關要求避免這些情形發生。

媒體追問，針對工商團體捐贈疫苗，衛福部長薛瑞元昨天說，如果只是要捐錢，那就捐了就好，就不會有擋疫苗的說法，是否意指工商團體不要多管閒事。

陳時中指出，絕對沒有這意思，政府對人民善意，都非常嚴肅、感激，是以這樣的心情辦理事務。（編輯：戴光育）1111122

#陳時中
#邱威傑
#民進黨
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