籲為恩恩案真相投票 林佳龍：這一票可重如泰山

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民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）22日與民進黨立委沈發惠（前右）一起直搗深藍選區新店拜票，有民眾從車內熱情揮手，林佳龍也比讚回應。中央社記者高華謙攝 111年11月22日

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（中央社記者高華謙新北22日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天談及社會人士呼籲為恩恩案真相投票時表示認同，並說不應用選票鼓勵打壓善良者的惡霸，這一票可輕如鴻毛，也可重如泰山，盼大家一起找出真相。

林佳龍連2天直搗深藍選區新店拜票，今天上午與立法委員沈發惠、新北市議員候選人陳永福及陳乃瑜一同隨車隊掃街，沿途向店家與等紅綠燈的汽機車揮手問好，有支持者放鞭炮給予熱烈支持。

林佳龍接受媒體聯訪，對於近期有作家與主播等都呼籲為了恩恩案真相出來投票，林佳龍表示，對於恩恩案，大家都覺得給個真相這麼難嗎，恩恩爸為了找真相盡了所有努力，但不斷被霸凌，現在包括作家、運動評論者與出版界都有許多社會人士呼籲大家出來投票、找出真相，不應用選票鼓勵打壓善良者的惡霸。

林佳龍說，這一票只有新北市民有，「這一票可以輕如鴻毛，也可以重如泰山」，每一票都非常寶貴，他希望大家出來投票，一起找出真相，用人民力量讓政治人物傾聽民意，這不是特權，而是非常卑微的基本人權，呼籲大家響應社會公正人士發出的聲音，用選票幫恩恩與家人找到真相，讓政府檢討改進，不再重演類似悲劇。

另外，恩恩爸也在社群網站臉書Facebook發文說，這2天他收到許多惡意留言和攻擊，罵他吵新聞、一直污衊尋求連任的新北市長侯友宜等；他說，當他站出來和威權市長要真相時，早就預料到這些攻擊會隨之而來，所有攻擊他都概括承受，再痛也沒有恩恩受的病痛還痛，他只求81分鐘的救護車真相，來解除他心中的坎。

另外，林佳龍說，新店過去被歸類為民進黨最艱困選區，2014年游錫堃選新北市長時，在新店輸3.6萬票，比在全新北市輸的2.4萬票還多，不過新店有非常好的發展潛力，在他的市政規劃裡，新店是未來數位科技產業與智慧城市示範區，希望大家跟他一起翻新新北市。

林佳龍也推薦陳永福與陳乃瑜，他說，陳永福擔任7屆議員以來，非常辛苦在地經營，維持民進黨服務窗口，問政也非常深入；主播出身的政治新秀陳乃瑜本身也是媽媽，關心文化教育、孩子托育與教育問題，希望2席全上，衝高選票，市長也水漲船高，順利當選。（編輯：方沛清）1111122

民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）22日與民進黨立委沈發惠（前右）在新店區以車隊掃街方式拜票，沿途向店家與等紅綠燈的汽機車及民眾揮手問好。中央社記者高華謙攝 111年11月22日