投票倒數 黃珊珊：規劃車隊掃街拜票

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（中央社記者劉建邦台北22日電）選舉投票日倒數，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天赴萬華區國光市場掃街拜票時說，近期會規劃車隊掃街等行程；至於是否擔心藍綠回歸，她指出，中間選民決定未來。

黃珊珊上午行程鎖定萬華區青年公園及國光市場，在青年公園與晨運的長輩一起活動，雙方互動佳，隨即赴市場向民眾及攤販拜票。黃珊珊結束行程後接受聯訪，針對藍綠今天規劃車隊掃街，何時開啟車隊掃街行程，她說，預計投票日前2天會有車隊掃街，目前正規劃路線、申請路權。

媒體詢問，20日舉辦大型造勢晚會，雖有前立委黃國昌等人站台力挺，但傳出後續效果有限，黃珊珊表示，當天是偉大市民的集合，參加都是市井小民，不會只有顏色，且沒多少人是有政黨顏色，但大家每天仍在看顏色。

黃珊珊被問及是否擔心投票日藍綠歸隊時指出，中間選民可決定未來，若真的藍綠歸隊，她就不會存在，且現在有藍綠歸隊嗎，實際狀況是，她仍獲得很多市民支持，市民要思考的是，這次選舉是否要撕掉政黨外衣，應捫心自問，誰是最適合擔任台北市長。

媒體問及如何爭取首投族支持，黃珊珊說，很多年輕人已經表態會支持她，要相信年輕人智慧，年輕人在這場選舉絕對不會缺席。

媒體詢問，新竹市議會副議長余邦彥公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，是否擔心台北選情發生棄保效應，黃珊珊表示，台北市跟新竹市選舉無關聯，偉大市民才是城市的主人，且每天都在想交換議題，市民真的會聽話？別再傳無聊的事，就算政治人物想分贓，市民也不會同意。

媒體問及無黨籍台北市議員候選人洪士奇相關文宣爭議，黃珊珊指出，洪士奇先前也有使用她的肖像，有告知要拿下來，且未經同意就使用她的名字跟肖像，選舉不可這樣侵害別人的姓名權，這樣做法很惡劣。（編輯：方沛清）1111122