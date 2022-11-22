林佳龍：新北缺國際亮點建設 藍軍籲道歉

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（中央社記者王朝鈺、黃旭昇新北22日電）民進黨新北市長候選人林佳龍表示，新北要成為國際都會，卻缺乏可宣傳的亮點建設，市民沒有光榮感。國民黨新北市議員候選人則在臉書串聯貼文列舉建設，呼籲道歉。

民進黨新北市長候選人林佳龍上午與基隆市長候選人蔡適應在基隆站路口拜票，接受聯訪時媒體詢問，林佳龍21日接受廣播節目專訪時說，競選對手侯友宜在新北市長任內沒重大建設，「如果有，我跟你道歉」；對此，侯友宜回應新北有超多第一。

林佳龍說，侯友宜回應「新北有超多第一」反映出盲點，他講的是新北市要成為國際都會有不可或缺的建設，新北市的建設扣除前瞻基礎建設外，找不出能向國際宣傳的亮點，能讓市民有光榮感。

林佳龍說，新北市在侯友宜治理下是「4大皆空」，第1，新北市400萬人口的產業發展必須要有國際會議中心和展覽館，6都都有就新北市沒有；第2，新北市沒有文化藝術表演場館，沒有兩廳院、歌劇院或流行音樂中心，新北市沒地方可辦文化藝術活動，只能是露天的野台戲；第3，沒有運動體育的巨蛋，「五月天也沒辦法來到新北市，這是市民的損失」；第4，沒有城市博物館及國際性的親子活動，供國際觀光客體驗並住一晚，讓新北市賺觀光財。

林佳龍說，侯友宜聽不懂嗎，怎麼老是躲回城堡，不斷重述「好好做事，依法辦理」，侯友宜不但聽不到市民心聲和許多民怨，也聽不到他講的內容。

新北市政府副發言人羅婉庭今天中午透過新聞稿表示，林佳龍在台中市長任內舉辦的花博是「光影藝術」，卻稱新北歡樂耶誕城是「光害」，這是雙重標準，邀請林佳龍來板橋觀賞耶誕光雕秀、逛逛德國耶誕市集，感受佳節氣氛。

另外，針對林佳龍稱讚基隆漁港的改變，羅婉庭表示，新北市從民國108年推動「嗨漁港計畫」，至今翻轉14處漁港，改變髒亂惡臭的漁港印象，除保障漁民作業安全，更讓旅客能從白天玩到夜晚，串聯自行車道、兼顧文化及日夜不同的親水風貌，也啟動漁港夜經濟計畫。

國民黨市議員候選人葉元之、呂家愷今天在侯友宜競選辦公室開記者會，列舉正興建中的捷運三環六線、淡江大橋以及已營運的市立土城醫院各項建設，同時串聯其餘市議員候選人江怡臻、林鼎超、吳訓孝、黃心華等人，在臉書Facebook串聯貼文，呼籲林佳龍「說到做到，公開道歉」。

呂家愷表示，他的三峽、鶯歌選區有新北美術館、三重區有熊猴森樂園、第二行政中心、林佳龍競總旁邊有府中雙城及歡樂耶誕城、新店區有安坑輕軌、蘆洲區有鴨母港溝整治；希望林佳龍不管未來在哪裡，選後可留在新北好好瞭解，未來也要好好為新北付出。

葉元之接受中央社記者訪問表示，針對林佳龍所懸掛的競選看板，許多候選人已看不下去而「起義」反制；他自己在板橋區林佳龍的「新北大翻新」看板下面，也懸掛一張帆布看板強調，「上面別騙了，你翻新台中了嗎」。

葉元之說，林佳龍在台中市長任內、交通部長任內都是被迫離開，並未翻新任職的機構，現在政見說要翻新新北，只是欺騙市民。

他說，針對林佳龍懸掛「拒投侯友宜」的看板，國民黨新北市黨部也在各地各掛起「雙贏」看板，希望不論藍綠支持者，都要大團結票投侯友宜，讓好好做事的人為新北服務，讓林佳龍如願入閣當官，這是最好的雙贏結局。（編輯：方沛清）1111122