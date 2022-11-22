學者指爭功卸責擅長演戲 侯友宜：問問市民看法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北22日電）旅美學者翁達瑞指國民黨新北市長候選人侯友宜爭功卸責、擅長演戲。侯友宜今天說，歡迎到新北長住，問問市民看法；民進黨候選人林佳龍說，翁達瑞說法滿精準，且引起廣大迴響。

侯友宜今天先到新店區太平宮拜拜，再隨車隊在新店安坑地區掃街，沿途敲鑼打鼓、聲勢浩大，有公車司機等紅燈時開窗伸出大拇指比讚，也有支持者頭戴「侯侯做代誌」的帽子、手揮國旗，相當熱情。

侯友宜接受媒體聯訪時被問及有沒有信心衝出比上屆更高票時說，這幾天車隊掃街及到菜市場拜票，都感受到滿滿人情味，有人看到他就會自動比出象徵他2號號碼的「耶」手勢，樓上與樓下居民都熱情揮手，讓他很感動。

另外，旅美學者翁達瑞19日在社群網站臉書（Facebook）以「新北市不需要舊市長」發文表示，侯友宜在警界生涯為取得外省權貴信任，賣力鎮壓異議份子，踩著鄭南榕與盧修一等人的血跡步步高升；他並批評侯友宜爭功卸責、擅長演戲，無具體政績，只有幾句畫大餅的口號。這篇貼文獲得900多次分享。

侯友宜被問及此事時說，歡迎大家到新北長住，問問新北市民與在地深耕的里長、議員的看法，新北這幾年不但捷運3環6線正在實現中，且整體產業園區與3大軸心全部建構完畢，歡迎大家多到新北市走走。

林佳龍下午在汐止區掃街時說，這篇貼文引起廣大迴響，許多人都在轉傳分享，他覺得翁達瑞講得滿精準的，同意其觀察。現在新北市確實可看到市政問題，除政策無法有大格局，更重要是聽不到市民聲音。（編輯：李錫璋）1111122

國民黨新北市長候選人侯友宜（中右2）22日下午新店安坑車隊拜票，沿路向民眾比出2號手勢，呼籲市長選舉票投2號。中央社記者郭日曉攝 111年11月22日

國民黨新北市長候選人侯友宜（中左）22日下午新店安坑車隊拜票，沿路與民眾擊掌握手，近距離爭取支持。中央社記者郭日曉攝 111年11月22日