林佳龍：以選票當自己的主人 完成轉型正義

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民進黨新北市長候選人林佳龍（右）22日晚間到永和區樂華夜市掃街拜票，爭取攤商與民眾支持。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今晚表示，台灣要在這次選舉完成轉型正義，他會為新北規劃願景，呼籲選民這次選舉要以選票當自己的主人。

林佳龍今晚參加市議員候選人張嘉玲舉辦的「張嘉玲需要您」懇託晚會。他說，提名至今4個月，能有這麼好的士氣與越來越好的氣勢，都是因為團結，投票前夕的關鍵時刻，一定要多催票。全場高呼「張嘉玲一票、林佳龍一票」。

林佳龍演說時，重申現任市長侯友宜不適任，大家要拒絕「吃碗內看碗外」的人，尤其侯友宜曾經打壓當年的黑名單人物，侯友宜如果當選市長又去選總統，一定會再度重返威權，現在市民要用選票完成台灣轉型正義。

林佳龍也說，新北要大翻新，侯友宜以市長身分當成里長在做，只會做「路平、燈亮、水溝通」，只會說「好好做事」；但政務官需要有願景，可以與人民溝通，他自己知道為何而戰，一定為新北規劃願景。

他說，8年前民進黨差點就可以在市長選舉勝選，這次一定要將士用命催出選票，新北市民一定要當自己的主人。

稍早，林佳龍也在永和區新北市議員羅文崇、市議員候選人許昭興的陪同下，在永和區樂華夜市掃街拜票，受到民眾歡迎。（編輯：唐聲揚）1111122