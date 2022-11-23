陳時中簽署5承諾 當選後用人唯才、落實平權

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）選戰倒數3天，民進黨台北市長候選人陳時中今天簽署對台北市民的5大承諾，保證當選後將用人唯才、落實性別平權，並以合作取代對抗，重建市府公務員工作尊嚴等。

陳時中今天在「陳時中對台北市民的五大承諾」記者會中表示，距離投票日最後3天，他相信一定會勝利，所以要向市民報告並承諾他上任後處理政務的基本態度。

陳時中指出，首先是「用人唯才，組成跨黨派市府團隊」，未來將以才能為最優先，對市政有幫助的人不會因為黨派關係被排除在外。

接著是「落實性別平權，任用年輕首長，組成跨世代團隊」，陳時中說，台北是國家首都，要跟世界一流城市比較，需要年輕力量進市府一起合作。

陳時中承諾「重視府會關係，以溝通化解歧異，以合作取代對抗」，他認為府會關係好，效率才會高，所以將盡量降低對立，以替市民服務為最優先。

陳時中表示，還有「重建台北市府公務員工作尊嚴，不為政治服務」，他一定知人善任，把適當的人放在適當的位置並給予適當鼓勵，避免優秀公務員大軍因為政務官頻繁輪替，導致士氣低落、效率不理想。

最後，陳時中指出，他的競選口號是把事做好、台灣共好，所以將來會「強化區域聯合治理，擴大與中央政府合作」，以委員會及行動辦公室落實北北基桃大首都圈的首長合作。

陳時中會後被媒體問及過去愛滋病防治經驗，他感嘆，那是好久以前了，大概是民國70年代、歐美開始出現愛滋案例的時候。

陳時中說，他當時還是牙醫師，試過很多方式，希望同時保護到病人及牙醫師，包含設立相關特別門診、製作口腔表徵圖譜等，但經過許多奮鬥後發覺，單靠辨識就要預防有困難，所以發展出全面防護的概念。

陳時中表示，這些經驗讓他知道，社會一旦有了對立，不僅病人不願出來，醫師也不願意協助看病，所以COVID-19出現時他就秉持不要對立，要讓病人一有狀況就願意馬上出來，醫師也願意給予照顧。

陳時中呼籲，社會需要和諧、合作才會成功，所有候選人都有責任讓選舉在和平的狀況下進行，任何人挑起仇恨、對立都是對民主政治的傷害，「我們都是在享受民主政治的自由風氣下長大，有責任維持下去」。（編輯：方沛清）1111123