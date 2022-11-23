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車掃遇民眾比倒讚 陳時中：沒必要這樣

2022/11/23 10:03
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（中央社記者陳昱婷台北23日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天說，昨天的車掃相當成功，但對於比倒讚的民眾，他認為沒有必要這樣，可以在支持特定候選人的同時，對其他候選人維持尊重。

陳時中昨天啟動12區車掃行程，上午走了北投及士林區，下午到大同及中山區；今天則會前往松山、信義、南港及內湖區。

陳時中今天上午出席「陳時中對台北市民的五大承諾」記者會後接受媒體聯訪表示，昨天的車掃相當成功，在街道上可以感受到大家的高興與興奮，他也熱情回應大家，不過有時候耽誤到紅綠燈，他非常抱歉，會盡量改善。

媒體詢問，想對路上比倒讚的民眾說什麼，陳時中說，「我覺得也是一種意見表達，但可以盡量避免，沒有必要這樣」。他認為，可以在支持特定候選人的同時，對其他候選人維持尊重。

陳時中指出，他也是一樣，在路上遇到不同黨派候選人或競爭對手，都還是會很有誠意地跟他們say hello。

此外，對於昨天晚間到士林夜市時獲民眾贈送時鐘，陳時中以台語表示，這就像過去大家會講的，「好運的得時鐘」。（編輯：方沛清）1111123

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