IG遭簡體字留言洗版 陳時中籲境外勢力莫來亂

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）民進黨台北市長候選人陳時中的IG粉絲專頁近期遭大量簡體字留言洗版，他今天呼籲，「境外勢力莫來亂、莫閣亂」，並提醒民眾要能夠辨別。

陳時中的IG近期出現大量重複的簡體字留言，連10月份的貼文也被洗版。陳時中競選團隊發言人林楚茵質疑，這些留言的帳號頁面大多有阿拉伯文，且平時沒動靜，卻會突然在同一時間用差不多的攻擊文字大舉入侵，顯然是假帳號。

林楚茵說，假帳號留言洗版的目的不外乎帶風向、製造混亂、引起矛盾，如果有在地協力者配合的話會更可怕，「不能讓2018年的認知混淆戰再一次發生在2022，要讓境外勢力沒辦法得逞」。

陳時中上午出席「陳時中對台北市民的五大承諾」記者會後接受媒體聯訪表示，「我們要大聲的喊出來，境外勢力莫來亂、莫閣亂了」。

陳時中說，民眾也要能夠辨別這種境外勢力的干擾，不要跟著唱和，「我們在選我們自己的市長，和它沒關係，大聲這樣講，讓它明白、尊重民主體制，它們沒有民主，但不要來妨害我們的民主」。

此外，媒體詢問，是否會擔心投票率太低對選情不利。陳時中回應，他無法做這種預言，只能呼籲支持者盡量催票、拉票、固票，且一定要出來投票。（編輯：方沛清）1111123