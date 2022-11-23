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蔣萬安：相信選民可用選票打敗不適格候選人

2022/11/23 10:57
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天被問及棄保效應時表示，希望市民靜下心來想想要迎接怎樣的4年，這是價值對抗的選舉，相信選民會用選票打敗不適格的候選人。

蔣萬安今天車隊掃街中正萬華區，接受媒體聯訪時被問及如何看待棄保效應。

蔣萬安說，希望市民靜下心來，好好想想要迎接怎樣的4年、要選出怎樣人格特質的市長、邁向怎樣的未來，「相信光明可以戰勝黑暗、善良可以戰勝側翼、正直可以戰勝謊言、民主可以戰勝黑箱」。

蔣萬安說，這不是他一個人的選舉，是價值對抗的選舉，相信選民可以用選票打敗不適格的候選人。

媒體提問選前之夜，黨中央是否把重點放在台北市，蔣萬安強調，六都全部都很關鍵，希望發揮團隊戰力、展現為人民奮戰精神，每一都皆勝選。

媒體追問，無黨籍對手黃珊珊昨天也到中正萬華眷村搶深藍票，會不會擔心軍系票被瓜分，蔣萬安重申每區都是重點耕耘的區塊，現在每天從早到晚掃街拜票、走遍大街小巷，持續爭取認同。

另外，媒體追問近來的「疫苗掮客」說。蔣萬安批評，民進黨對手陳時中、衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝，3個人講法都不一樣，一下說是宗教及工商團體、一下又說是熱心幫忙、一下又說是奇怪的單位，根本是把簡單的事情複雜化來搞混民眾、掩蓋重要的事。（編輯：方沛清）1111123

#蔣萬安
#黃珊珊
#陳時中
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