更多編輯台推薦新聞：
阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一
運動

阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉 世界盃史上最大冷門之一

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長
產經

巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北3/300
首頁 / 社會

北市議員候選人林婕麗拜票遭毆傷 犯嫌稱心情不好動手

2022/11/23 10:35（11/23 10:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新黨籍台北市議員候選人林婕麗23日在中山區一處路口拜票時，突遭人毆成腦震盪且流血住院。（圖取自facebook.com/newparty.antifake）
新黨籍台北市議員候選人林婕麗23日在中山區一處路口拜票時，突遭人毆成腦震盪且流血住院。（圖取自facebook.com/newparty.antifake）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、劉建邦台北23日電）新黨籍台北市議員候選人林婕麗今天在中山區一處路口拜票時，突遭人毆成腦震盪且流血住院，警方迅速逮捕涉案25歲張姓男子，他辯稱因和前女友吵架心情不好才衝動打人。

新黨透過新聞稿表示，選戰最後階段竟發生離譜暴力事件，林婕麗今天一早站在台北市警察局大直派出所前面的馬路口揮手拜票時，突然被不明人士公然將她打到腦震盪，且右腦處大量流血，緊急前往馬偕醫院急診。

林婕麗經過急診治療後已縫合傷處，新黨指出，但她傷勢嚴重，除上述傷勢外，右肩胛骨也因骨折而完全不能動，仍需持續住院治療。

涉案犯嫌已迅速被警方逮捕，為25歲張姓男子，並無相關黨政色彩背景。

張男供稱，自己因昨天飲酒和前女友吵架而心情不佳，行經案發地點聽到候選人拜票聲覺得刺耳，一時衝動才動手打人。

警方表示，目前仍在進行筆錄中，若傷者提告，全案會依涉傷害罪將張男送辦。（編輯：方沛清）1111123

#林婕麗
#新黨
#新黨籍
延伸閱讀
九合一選舉 時力基進新黨搶攻六都議員席次六都選民看這裡！除了造橋鋪路，你家議員還推動哪些提案？九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看18歲公民權修憲複決 至少961萬9697張同意票才通過北市長三腳督選情膠著 施政藍圖成勝敗關鍵

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
車掃遇民眾比倒讚 陳時中：沒必要這樣