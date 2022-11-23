北市議員候選人林婕麗拜票遭毆傷 犯嫌稱心情不好動手

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新黨籍台北市議員候選人林婕麗23日在中山區一處路口拜票時，突遭人毆成腦震盪且流血住院。（圖取自facebook.com/newparty.antifake）

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（中央社記者黃麗芸、劉建邦台北23日電）新黨籍台北市議員候選人林婕麗今天在中山區一處路口拜票時，突遭人毆成腦震盪且流血住院，警方迅速逮捕涉案25歲張姓男子，他辯稱因和前女友吵架心情不好才衝動打人。

新黨透過新聞稿表示，選戰最後階段竟發生離譜暴力事件，林婕麗今天一早站在台北市警察局大直派出所前面的馬路口揮手拜票時，突然被不明人士公然將她打到腦震盪，且右腦處大量流血，緊急前往馬偕醫院急診。

林婕麗經過急診治療後已縫合傷處，新黨指出，但她傷勢嚴重，除上述傷勢外，右肩胛骨也因骨折而完全不能動，仍需持續住院治療。

涉案犯嫌已迅速被警方逮捕，為25歲張姓男子，並無相關黨政色彩背景。

張男供稱，自己因昨天飲酒和前女友吵架而心情不佳，行經案發地點聽到候選人拜票聲覺得刺耳，一時衝動才動手打人。

警方表示，目前仍在進行筆錄中，若傷者提告，全案會依涉傷害罪將張男送辦。（編輯：方沛清）1111123