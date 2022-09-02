九合一選舉登記／九合一選舉 時力基進新黨搶攻六都議員席次

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（中央社記者王揚宇、王承中台北2日電）搶攻年底九合一選舉，時代力量推出創新高的46名議員參選人，其中高雄、桃園均提名6名議員參選人；時力黨主席陳椒華許下3大目標，要力拚現任議員成功連任，並在六都及新竹市議會成立黨團等。

台灣基進這次提名24名議員參選人，較2018年翻倍，高雄提名人數最多。新黨則是提名10名議員參選人，集中在台北、新北及桃園。

各黨積極布局年底九合一大選，成立於2015年的時代力量，今年推出46名縣市議員參選人，比起2018年縣市議員選舉的40名，成長15%。

陳椒華接受中央社訪問時指出，2022年的地方選舉對時力來說是重中之重，也攸關時力未來發展，全黨須全力以赴，因為接下來就是2024年立委選舉，選得好才有辦法維持時力的政黨票。

陳椒華說，時力在2018年選舉，取得16席縣市議員，其中在新竹市拿下3席成立黨團；今年選舉目標是提名的8席現任議員都能連任、超越2018年當選席次，以及在六都及新竹市議會成立黨團。

分析這46名縣市議員參選人年齡，整體平均年齡為35歲，最年輕的是25歲的桃園市龜山區議員參選人陳葦澤；就經歷來看，其中不乏有公益律師、半導體工程師、健身教練、蘭陽博物館組長等，來自各行各業。

依縣市別來看，包含現任議員在內，時力在桃園市、高雄市均提名6名市議員參選人，台北市、台中市均提名5名市議員參選人，在新北市及台南市均提名3名市議員參選人。

對於年底縣市議員選舉，台灣基進秘書長王興煥接受中央社記者訪問時表示，相比2014年基進側翼提5名議員參選人，再到2018年台灣基進在全台提名12名議員參選人，今年翻倍提名24名議員參選人，其中最年輕的是26歲、參選台中市太平區的林宜蓁。

分析台灣基進在各縣市所提議員參選人情況，以高雄市最多，共推出7名市議員參選人，其次是台南市提5名市議員參選人，台中市則提4名。

王興煥說，台灣基進是從南部起家的政黨，希望可以翻轉台灣政治及資源重北輕南狀況，因此黨的選舉布局是以南部作為中心，而在台北、新北、桃園，台灣基進這次都有提名市議員參選人。

至於新黨，這次共提名10名縣市議員參選人，集中在台北市、新北市及桃園市。台北市共6名，分別是現任議員侯漢廷，以及劉榮之、郭榮先、林婕麗、張榮法、林岳龍；新北市共3名，分別為董俊良、蔡明璋、林霈宸；桃園市則由游智彬出馬參選中壢區的議員席次。

新黨發言人陳麗玲指出，希望提名的10名參選人都能當選，新黨就是小市民發言人，對於民進黨執政不公不義狀況加以揭發，國民黨的執政縣市也會嚴格監督，增加在野監督力量；新黨提名參選人都來自最基層，未來也會逐步分享這些人的故事，爭取選民支持。（編輯：張均懋）1110902