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九合一選舉登記
年底九合一地方縣市長暨議員9/2截止登記，本次選舉因台北市、桃園市與新竹市等縣市出現三腳督，加上參選人學歷等事件以及民眾黨首次參與地方大選，整體選情變數多且混沌不明；本專題將呈現各政黨目前的選戰策略，為九合一作選情初步評估。
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九合一選舉登記3/4
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九合一選舉登記／藍營六都選將聯合造勢 衝刺嘉南高屏艱困區

2022/9/2 19:49
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（中央社記者劉冠廷、王承中台北2日電）國民黨在這次年底縣市長選舉中，嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣等地是最艱困選區，黨內輔選要角分析，南部艱困選區突圍不易，縣市長參選人要扮演稱職母雞，首要目標是鞏固基本盤，衝刺藍營議員席次。

國民黨在這次年底縣市長選舉，喊出「16席次、六都過半」目標，評估在中部以北選情相對穩定，但在南部仍是舉步維艱。

國民黨立法院黨團書記長李德維坦言，藍營艱困選區不外乎是嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣，都是民進黨長期執政縣市，選戰目標就是少輸為贏、險中求勝，不能再依靠傳統選舉策略，否則無法突圍而出。

黨內輔選要角分析，要拿下南部艱困選區非常困難，主戰略是「鞏固基本、營造換人氣氛」，當地的縣市長參選人首要目標是以鞏固基本盤、保住藍營議員席次；進而在資源相對不對稱選戰裡，透過空戰打出民眾有感議題，徐圖擴張。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，嘉南高屏等4個艱困選區，國民黨必須積極攻擊民進黨執政缺失，讓長期執政轉變為綠營包袱，想辦法營造出「換人做做看」氛圍。

對此，黨內人士指出，今年雖然沒有如2018的「韓流」，但藍營六都市長參選人均是明星級人選，可望運用執政領先優勢進行聯合輔選與造勢，跨出自家選區讓這股優勢外溢至南部。

藍營地方人也認為，近期包括論文案、殺警案、數位中介法等，都激起社會跨世代、跨族群對民進黨政府的民怨，若這股「討厭民進黨」的情緒能持續累積，南台灣未來未必沒有翻盤空間。（編輯：林克倫）1110902

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