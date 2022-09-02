九合一選舉登記／戴口罩還要讓選民記住臉 新人選將各出奇招

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新科議員參選人戴口罩拜票，如何讓選民「記臉」為一大難題，時代力量新北市議員參選人吳香君說，拜票時會舉印有臉的大牌子，牌子上「字盡量少，臉越大越好」。（吳香君提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月2日

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（中央社記者高華謙、洪學廣新北2日電）新科議員參選人戴口罩拜票，怎麼讓選民記住臉？有人每天梳高馬尾、穿同款衣服，舉牌宣傳時照片「越大越好」，另外就是在文宣小物上出奇制勝，想辦法讓選民印象深刻。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下戴口罩，成為新科議員參選人拜票時，如何讓選民「記臉」的難題，特別是新人不像現任具知名度，選舉資源，媒體曝光度相對稀少，在許多選民仰賴「認臉」投票、甚至投票時直接蓋在候選人頭像情況下，新人臉部識別度特別重要。

民主進步黨新北市議員參選人彭莉惠告訴中央社記者，她每天拜票都綁高馬尾，穿同款紅白相間上衣、牛仔褲與粉色選舉背心，盡可能髮型、穿著與口罩一致化，讓選民一眼就認得。

不能露臉是否更難讓選民有印象？中國國民黨新北市議員參選人呂家愷說，一定是，相較現任者有較多資源可宣傳，新人知名度不足，還是要在上、下班時間站街口、捷運站等向選民問好，且肯定要搭配文宣，他在防蚊貼片、折扇與面膜等文宣小物印頭像。

時代力量新北市議員參選人吳香君說，拜票時會舉印有臉的大牌子，牌子上「字盡量少，臉越大越好」。

台灣基進高雄市議員參選人張博洋也別出心裁，做出貼有照片及LED燈的外送箱隨身揹，白天、晚上都能清楚辨識，還能引起選民好奇心。

另外，以往選舉有人採「握手戰術」展現真誠度與親和力，甚至握到肌腱發炎，如今須保持社交距離，不能握手怎麼辦？呂家愷表示，須笑臉迎人並注重眼神交流，他會確保與選民對到眼並點頭，才轉移到下一位。

也注重眼神對視的時力新北市議員參選人王景弘說，還是會有民眾想握手，但感覺比例上比以往低非常多，這次選舉在親和力方面確實很難處理，他目前多以揮手、問好等肢體動作表現。

彭莉惠表示，她改與選民擊掌或碰手肘，有時還會90度鞠躬，真心互動就會顯現真誠態度。

不能脫口罩、握手也有難度，參選人們就在文宣小物上絞盡腦汁，讓選民不記得也難。

吳香君表示，發的扇子印有大大照片，加上大大「香」字，自我介紹時也會說「記得很香就是我」。

即使是新聞主播出身的國民黨高雄市議員參選人白喬茵也不放過任何讓選民記住臉的機會，除在社群網站臉書（Facebook）發布自錄生活影片，加深選民印象，還推限量「喬妹追風擋泥板」，讓支持者捐款贊助，成為能滿街跑的最佳宣傳利器。（編輯：李明宗）1110902