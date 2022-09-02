更多編輯台推薦新聞：
會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
九合一選舉登記
年底九合一地方縣市長暨議員9/2截止登記，本次選舉因台北市、桃園市與新竹市等縣市出現三腳督，加上參選人學歷等事件以及民眾黨首次參與地方大選，整體選情變數多且混沌不明；本專題將呈現各政黨目前的選戰策略，為九合一作選情初步評估。
九合一選舉登記
新聞專題
九合一選舉登記2/4
首頁 / 政治

九合一選舉登記／戴口罩還要讓選民記住臉 新人選將各出奇招

2022/9/2 20:21（9/2 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新科議員參選人戴口罩拜票，如何讓選民「記臉」為一大難題，時代力量新北市議員參選人吳香君說，拜票時會舉印有臉的大牌子，牌子上「字盡量少，臉越大越好」。（吳香君提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月2日
新科議員參選人戴口罩拜票，如何讓選民「記臉」為一大難題，時代力量新北市議員參選人吳香君說，拜票時會舉印有臉的大牌子，牌子上「字盡量少，臉越大越好」。（吳香君提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙、洪學廣新北2日電）新科議員參選人戴口罩拜票，怎麼讓選民記住臉？有人每天梳高馬尾、穿同款衣服，舉牌宣傳時照片「越大越好」，另外就是在文宣小物上出奇制勝，想辦法讓選民印象深刻。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下戴口罩，成為新科議員參選人拜票時，如何讓選民「記臉」的難題，特別是新人不像現任具知名度，選舉資源，媒體曝光度相對稀少，在許多選民仰賴「認臉」投票、甚至投票時直接蓋在候選人頭像情況下，新人臉部識別度特別重要。

民主進步黨新北市議員參選人彭莉惠告訴中央社記者，她每天拜票都綁高馬尾，穿同款紅白相間上衣、牛仔褲與粉色選舉背心，盡可能髮型、穿著與口罩一致化，讓選民一眼就認得。

不能露臉是否更難讓選民有印象？中國國民黨新北市議員參選人呂家愷說，一定是，相較現任者有較多資源可宣傳，新人知名度不足，還是要在上、下班時間站街口、捷運站等向選民問好，且肯定要搭配文宣，他在防蚊貼片、折扇與面膜等文宣小物印頭像。

時代力量新北市議員參選人吳香君說，拜票時會舉印有臉的大牌子，牌子上「字盡量少，臉越大越好」。

台灣基進高雄市議員參選人張博洋也別出心裁，做出貼有照片及LED燈的外送箱隨身揹，白天、晚上都能清楚辨識，還能引起選民好奇心。

另外，以往選舉有人採「握手戰術」展現真誠度與親和力，甚至握到肌腱發炎，如今須保持社交距離，不能握手怎麼辦？呂家愷表示，須笑臉迎人並注重眼神交流，他會確保與選民對到眼並點頭，才轉移到下一位。

也注重眼神對視的時力新北市議員參選人王景弘說，還是會有民眾想握手，但感覺比例上比以往低非常多，這次選舉在親和力方面確實很難處理，他目前多以揮手、問好等肢體動作表現。

彭莉惠表示，她改與選民擊掌或碰手肘，有時還會90度鞠躬，真心互動就會顯現真誠態度。

不能脫口罩、握手也有難度，參選人們就在文宣小物上絞盡腦汁，讓選民不記得也難。

吳香君表示，發的扇子印有大大照片，加上大大「香」字，自我介紹時也會說「記得很香就是我」。

即使是新聞主播出身的國民黨高雄市議員參選人白喬茵也不放過任何讓選民記住臉的機會，除在社群網站臉書（Facebook）發布自錄生活影片，加深選民印象，還推限量「喬妹追風擋泥板」，讓支持者捐款贊助，成為能滿街跑的最佳宣傳利器。（編輯：李明宗）1110902

新聞主播出身的國民黨高雄市議員參選人白喬茵不放過任何讓選民記住臉的機會，推出限量「喬妹追風擋泥板」，讓支持者捐款贊助，成為能滿街跑的最佳宣傳利器。（白喬茵服務處提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月2日
新聞主播出身的國民黨高雄市議員參選人白喬茵不放過任何讓選民記住臉的機會，推出限量「喬妹追風擋泥板」，讓支持者捐款贊助，成為能滿街跑的最佳宣傳利器。（白喬茵服務處提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月2日
吳香君
時力：18歲無公民權 台灣違背世界趨勢 北巿已上線 時力籲新北市速完成公投連署系統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
藍營六都選將聯合造勢 衝刺嘉南高屏艱困區