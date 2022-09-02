台中參選登記 3人角逐市長、133人搶65席議員

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）年底九合一選舉今天登記最後一天，台中市選舉委員會統計，台中市長選舉共有3人登記參選，而市議員17個選區共有133人登記爭取65席當選席次。

台中市長選舉部分，民進黨台中市長參選人蔡其昌在登記首日8月29日就聯合黨籍市議員參選人一起到新住民藝文中心完成登記，而尋求連任的國民黨籍台中市長盧秀燕則委由立委江啟臣、楊瓊瓔等7名競選團隊總幹事於今天完成登記。

就在大家以為市長選舉只有藍綠2名參選人，沒想到出現第3人陳美妃，在藍綠參選人之後完成登記，陳美妃表示，自己是家庭主婦，在陪伴子女求學過程中，發現教育制度有僵化問題，決定出來參選，改變台中，將用政見去獲得選民支持。

在市議員選舉部分，台中市17個選區應選65席，這次共有133人登記參選，其中參選人爆炸的是第13選區（霧峰、大里），共有14人登記角逐6席。

另外，應選5席的第4選區（豐原、后里）有12人登記；應選6席的第5選區（神岡、潭子、大雅）也有12人登記；應選6席的第8選區（北屯區）同樣有12人登記。至於應選5席的第11選區（東區、南區）則有11人登記。

此外，原住民選區也競爭激烈，第15選區（平地原住民）只有1席，這次有5人參選；而第16及第17選區都是山地原住民選區，皆只有1席，這次也各有3人登記參選。（編輯：謝雅竹）1110902