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桃園市議員參選爆量 131人搶63席、觀音超額最多

2022/9/2 20:26
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（中央社記者葉臻桃園2日電）九合一選舉候選人登記今天截止。桃園市共有4人登記參選桃園市長；桃園市議員應選名額63人，爆量有131人登記，其中觀音區有3倍應選名額參選人，桃園區、中壢區等則有2倍。

桃園市選舉委員會統計，桃園市長候選人包括民主進步黨提名的鄭運鵬、台灣民眾黨提名的賴香伶、中國國民黨提名的張善政，以及以無黨籍參選的鄭寶清等4人。桃園市議員應選名額63人、131人登記參選；桃園市里長應選名額516人，951人登記參選。

桃園市議員登記參選部分，第1選區（桃園區）應選12席、27人參選；第2選區（龜山區）應選4席、9人參選；第3選區（八德區）應選5席、11人參選；第4選區（蘆竹區）應選4席、10人參選。

第5選區（大園區）應選2席、3人參選；第6選區（大溪復興區）應選2席、3人參選；第7選區（中壢區）應選11席、23人參選；第8選區（平鎮區）應選6席、12人參選；第9選區（楊梅區）應選4席、6人參選。

第10選區（龍潭區）應選3席、5人參選；第11選區（新屋區）應選1席、2人參選；第12選區（觀音區）應選2席、6人參選；第13選區（平地原住民）應選4席、7人參選；第14選區（山地原住民）應選3席、7人參選。

爆量部分以觀音區最多，有3倍應選名額參選人，包括1名國民黨籍、2名民進黨籍，和3名無黨籍。（編輯：張銘坤）1110902

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